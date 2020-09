Ragda Patties Recipe : आपने आज तक रगड़ा पेटिस (Ragda Patties) का नाम खूब सुना होगा। आपको बता दें कि यह डिश मराठी और गुजरातियों की पहली पसंद हैं। रगड़ा पेटिस का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बाहर से कुछ भी खरीद कर खाना सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, ऐसे में घर पर रगड़ा पेटिस बनाकर (Ragda Patties at Home) आप अपने परिवार को स्वस्थ भी रख सकते हैं और उन्हें इस वीकेंड पर कुछ टेस्टी बनाकर भी खिला सकते हैं। ये है चटपटी रगड़ा पेटिस की रेसिपी –

पांच लोगों के लिए रगड़ा पेटिस की सामग्री (Ragda Patties Recipe Ingredients)

उबले आलू – 6-7

सफेद मटर/ मटरा- 1 कप

बारीक कटा हरा धनिया

अदरक का पेस्ट – आधी चम्मच

2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ

चाट मसाला – आधा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – आधा चम्मच

काली मिर्च पाउडर – आधा छोटी चम्मच

भुना हुआ जीरा पाउडर – आधा छोटी चम्मच

कसूरी मेथी एक चुटकी

हिंग एक चुटकी

हल्दी पाउडर आधा चम्मच

पेटिस सेंकने के लिए तेल या रिफाइंड

नमक – स्वादानुसार

रगड़ा पेटिस रेसिपी विधि (Ragda Patties Recipe In Hindi)



रगड़ा बनाने की विधि (How to Make Ragda)

रगड़ा पेटिस रेसिपी (Ragda Patties Recipe) बनाने के लिए एक मटरा लेकर उसे साफ पानी से 2-3 बार धोएं। फिर उसमें 3 कप पानी डालकर उसे 7 से 8 घंटों के लिए भिगोकर रख दें। 7-8 घंटे बाद मटरा को पानी समेत कूकर में डालें। साथ में नमक, हल्दी और हींग डालकर कूकर बंद करें। इसे 2 सीटी आने दें।

कूकर को 2 सीटी आने के बाद खोलें। मटरा को पानी से अलग कर एक कटोरे में निकाल लें। हल्का ठंडा होने पर मटरा को मैशर से अच्छे से मेश कर इसमें काली मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। रगड़ा तैयार है।

पेटिस बनाने के लिए (How to Make Ragda Patties)

उबले आलू के छिलके हटाकर उसे अच्छी तरह से मैश कर लें। फिर इसमें स्वादानुसार नमक डालें। साथ में भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, कसूरी मेथी, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक का पेस्ट, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया और बारीक कटा प्याज मिलाकर अच्छे से मिक्स कर मिक्सचर तैयार कर लें।

2 से 3 चम्मच मिक्सचर को हाथ में लेकर उसको पेटिस की शेप दें। ध्यान रखें कि इसे बनाने से पहले हाथ में थोड़ा – सा तेल जरूर लगाएं। ताकि पेटिस का मिक्सचर आपके हाथ पर ना चिपके। एक नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा तेल या रिफाइंड डालें। उस पेटिस को पैन पर रखें। इसे टिक्की की तरह दोनों तरफ से पकाएं। सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंकें।

सर्व करने के लिए (Serving Suggestion For Ragda Patties)

एक छोटी प्लेट लें। उसमें दो पेटिस के पीस रखें। साइड में रगड़ा डालें। एक पेटिस पर लाल चटनी और दूसरी पर हरी-तीखी चटनी लगाएं। उपर से अनार के दानें और सेव डालकर गर्मा-गर्म सर्व करें।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो