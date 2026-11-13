किसी भी रिश्ते का खत्म करना कई बार आसान नहीं होता है। खासतौर पर जब वो रिश्ता प्यार का हो। जिनसे हम प्यार करते हैं कई बार उनसे दूरी बनाना बेहद मुश्किल होता है। हम उनसे बात करना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे में कुछ लोग ब्रेकअप के बाद भी दोस्ती बनाए रखते हैं। लेकिन जब जिंदगी में नया पार्टनर आ जाता है या शादी हो जाती है, तब क्या पुराने पार्टनर से दोस्ती जारी रखना सही है?

क्या इससे मौजूदा रिश्ते में भरोसे और प्यार पर असर पड़ सकता है? हाल ही में एक्ट्रेस हिना खान ने खुलासा किया कि वह आज भी अपने सभी एक्स पार्टनर के संपर्क में हैं। इतना ही नहीं उनके पति को भी इस बारे में पता है। उनके इस बयान ने एक बार फिर इस सवाल को चर्चा में ला दिया है कि शादी के बाद भी एक्स के साथ दोस्ती रखना सही है या नहीं। आइए, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से समझते हैं इसके बारे में।

पहले जानें हिना खान ने क्या कहा?

एक्ट्रेस हिना खान ने हाल ही में पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के यूट्यूब चैट शो ‘Serving It Up With Sania’ में अपनी निजी जिंदगी को लेकर खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह अपने सभी एक्स पार्टनर के संपर्क में हैं।

हिना ने कहा कि उनके पति को भी इस बारे में पता है। उनके एक्स पार्टनर भी शादीशुदा हैं और वह खुद भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं। हिना के मुताबिक, अगर दो लोग अपने पुराने रिश्ते से आगे बढ़ चुके हैं, तो उनके बीच दोस्ती होने में कोई बुराई नहीं है।

क्या ब्रेकअप के बाद एक्स से दोस्ती रखना सही है?

इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने जब साइकोथेरेपिस्ट और रिलेशनशिप कोच डेल्ना राजेश से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हर रिश्ता अलग होता है। हर व्यक्ति अपने पुराने रिश्ते से अलग तरीके से बाहर निकलता है। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप के बाद भी दोस्ती बनाए रखना बिल्कुल नॉर्मल होता है। वे पुराने रिश्ते को जिंदगी का एक हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाते हैं। इस वजह से वो दोबारा उस रिश्ते में लौटने की इच्छा नहीं रखते।

वहीं, कुछ लोगों के लिए एक्स के संपर्क में बने रहना भावनात्मक रूप से मुश्किल हो सकता है। खासकर तब, जब पुराने रिश्ते में धोखा, मानसिक दबाव, भावनात्मक निर्भरता या अधूरी भावनाएं जुड़ी हों। ऐसे में एक्स से बातचीत करना पुरानी तकलीफों को फिर से बढ़ा सकता है।

एक्स से दोस्ती क्यों रखते हैं लोग?

ब्रेकअप होने के बाद भी किसी व्यक्ति से जुड़ी यादें और भावनाएं एकदम से खत्म नहीं होतीं। पुराने पार्टनर के साथ बिताया समय, एक-दूसरे को समझना और भावनात्मक जुड़ाव लंबे समय तक बना रह सकता है।

डेल्ना राजेश के मुताबिक, कुछ लोग पुराने पार्टनर के साथ दोस्ती इसलिए बनाए रखते हैं क्योंकि वे उस रिश्ते को सम्मान के साथ एक नए रूप में देखना चाहते हैं। वहीं, कुछ लोग अनजाने में अब भी पुराने पार्टनर से भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखते हैं। कई बार वे उससे तारीफ, अपनापन या भावनात्मक सहारा चाहते हैं। कुछ मामलों में मन में दोबारा रिश्ते की शुरुआत होने की उम्मीद भी बाकी रह जाती है।

इसलिए सिर्फ एक्स से बातचीत करने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि कोई व्यक्ति अपने पुराने रिश्ते से आगे बढ़ चुका है या नहीं। यह समझना जरूरी है कि उस दोस्ती के पीछे उसकी भावनाएं और इरादे क्या हैं।

शादी के बाद एक्स से दोस्ती रखने पर पार्टनर को परेशानी क्यों हो सकती है?

किसी व्यक्ति के लिए अपने एक्स से दोस्ती रखना सामान्य हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका मौजूदा पार्टनर भी इसे उसी तरह देखे। एक्स से दोस्ती रखने का फैसला सिर्फ अपनी इच्छा के आधार पर नहीं करना चाहिए। डेल्ना के मुताबिक, शादी में दोनों लोगों की भावनाओं और सहजता को समझना जरूरी है। अगर किसी को अपने पुराने पार्टनर से दोस्ती बनाए रखनी है तो इसके लिए अपने जीवनसाथी से इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए।

पार्टनर से कुछ छिपाना नहीं, लेकिन उसकी निगरानी करना भी सही नहीं

अगर आप अपने एक्स के संपर्क में हैं और आपका मौजूदा पार्टनर इस बारे में जानता है, तो इससे रिश्ते में बेवजह का शक और गलतफहमी कम हो सकती है। डेल्ना राजेश ने बताया कि यह समझना जरूरी है कि पुराने पार्टनर के साथ दोस्ती किस तरह की है और उसकी सीमाएं क्या हैं। रिश्ते में पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक-दूसरे के फोन, मैसेज और हर बातचीत पर नजर रखी जाए। भरोसा और एक-दूसरे की निजता का सम्मान भी उतना ही जरूरी है।

कब एक्स से दोस्ती मौजूदा रिश्ते के लिए बन सकती है परेशानी?

एक्स से दोस्ती रखना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन कुछ स्थितियों में यह मौजूदा रिश्ते पर बुरा असर डाल सकती है। अगर आप अपने जीवनसाथी से ज्यादा अपनी निजी बातें पुराने पार्टनर के साथ साझा करने लगते हैं, तो यह परेशानी की वजह बन सकता है। इतना ही नहीं पति-पत्नी के बीच होने वाली हर बहस या परेशानी के लिए पुराने पार्टनर का सहारा लेना रिश्ते की सीमाओं पर असर डाल सकता है। अपने मौजूदा पार्टनर की बार-बार एक्स से तुलना करना उसके मन में असुरक्षा और दुख पैदा कर सकता है।

क्या शादी के बाद एक्स से दोस्ती खत्म कर देना जरूरी है?

डेल्ना राजेश के मुताबिक, जरूरी यह नहीं है कि एक्स से दोस्ती रखना सही है या गलत, बल्कि यह है कि इस दोस्ती से जुड़े सभी लोग सहज हैं या नहीं। क्या इसमें ईमानदारी, एक-दूसरे के प्रति सम्मान और भावनाओं की स्पष्टता है? अगर किसी एक पार्टनर को लगातार असुरक्षा या परेशानी महसूस हो रही है, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय इस बारे में बातचीत करनी चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञ से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है।