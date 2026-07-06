Yulla Kanda Travel Guide: हिमाचल प्रदेश की किन्नौर घाटी में समुद्र तल से करीब 13 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित युला कांडा अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और ट्रेकिंग रूट के लिए जाना जाता है। शिमला से करीब 200 किमी का सफर तय कर और पहाड़ी रास्तों से गुजरने के बाद इस जगह तक पहुंचा जा सकता है। चारों तरफ फैले पहाड़, शांत झील और मनमोहक नजारे इस जगह को ट्रेकिंग पसंद करने वाले लोगों के लिए खास बनाते हैं। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर यादगार ट्रिप की तलाश में हैं, तो युला कांडा को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

युला कांडा बर्फीली पहाड़ियों और एक पवित्र झील से घिला हुआ है। यहां भगवान कृष्ण का प्राचीन मंदिर है, जिसके दर्शन करने दूर-दूर से लोग आते हैं। यहां पहुंचने के लिए आपको पहाड़ी रास्तों, हरे-भरे घास के मैदानों और प्राकृतिक नजारों से होकर गुजरना होगा। ट्रेक के दौरान आपको चारों तरफ हरियाली, ऊंचे पहाड़ और साफ वातावरण नजर आएंगे। यहां आपको ट्रेक के दौरान कई जगहों पर रुककर प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने का मन करेगा।

युला कांडा क्यों है खास?

युला कांडा की सबसे खास जगह यहां मौजूद ऊंचाई पर स्थित झील है। शांत माहौल और पहाड़ों से घिरी यह झील ट्रेक पूरा करने के बाद बहुत शानदार नजर आती है। साफ मौसम में यहां आसपास के खूबसूरत नजारे देखे जा सकते हैं। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए यह जगह बहुत शानदार मानी जाती है। इसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है।

युला कांडा सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं जाना जाता बल्कि यह जगह धार्मिक महत्व भी रखती है। झील के पास भगवान कृष्ण को समर्पित प्राचीन मंदिर स्थित है, जो स्थानीय लोगों के लिए खास महत्व रखता है। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी पर यहां विशेष आयोजन होता है।

कैसे पहुंचे युला कांडा?

युला कांडा पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको शिमला से टपरी तक बस या अन्य स्थानीय वाहन से यात्रा करनी होगी। इसके बाद टपरी से युल्ला खास गांव पहुंच सकते हैं। यहां आपको ठहरने के लिए होमस्टे की सविधा मिल सकती है। युल्ला गांव से युला कांडा तक पहुंचने के लिए करीब 12 किलोमीटर का ट्रेक करना पड़ता है। इस दौरान ऊंचे पहाड़, हरे-भरे घास के मैदान और घाटियों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। ट्रेक पूरा करने के बाद झील के बीच स्थित भगवान कृष्ण के मंदिर का आकर्षक नजारा देखने को मिलेगा।

इन बातों का रखें ध्यान

युला कांडा की यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर रखें। ट्रेकिंग के लिए आरामदायक जूते, गर्म कपड़े और जरूरी सामान को साथ रखना न भूलें। पहाड़ी रास्तों पर चलते समय सावधानी रखें और खराब मौसम में ट्रेक करने से बचें। अगर आप पहली बार ट्रेक करने जा रहे हैं, तो स्थानीय गाइड को साथ रख सकते हैं।

युला कांडा बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक जगह है जहां पर आप पहाड़ों की खूबसूरती और ट्रेकिंग, दोनों का आनंद ले सकते हैं। यहां पर साफ-सफाई का खास ध्यान रखें और प्लास्टिक या कचरे को इधर-उधर न फेंके। इसके अलावा स्थानीय नियमों का पालन करें।

भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों से अलग किसी शांत और प्राकृतिक जगह की तलाश कर रहे हैं, तो युला कांडा को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यहां की ट्रेकिंग, शांत वातावरण और पहाड़ों के आकर्षक नजारे आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं।