कच्चे आम से बनने वाली कई तरह की डिश हम अक्सर खाते हैं। कोई इससे अचार बनाता है तो कोई इसका इस्तेमाल चटनी या पन्ना बनाने में करता है। हर डिश का अपना अलग और अनोखा स्वाद होता है जो खाने के स्वाद को दोगुना कर सकता है। हालांकि इस बार आप कच्चे आम को कुछ नए और अनोखे अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं कच्चे आम से बनने वाली डिश माहणी की।

गर्मियों में बनने वाली हिमाचली ट्रेडिशनल डिश माहणी को अक्सर काले चने से बनाया जाता है। हालांकि आम के सीजन में इसे कच्चे या पके दोनों तरह के आमों के साथ बनाया जा सकता है। कच्चे आम से बनी माहणी का स्वाद हल्का खट्टा-मीठा होता है जो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस डिश को घर पर बनाना काफी आसान है। अगर आप रोज की दाल-सब्जी से अलग कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो इस बार हिमाचली स्वाद का आनंद ले सकते हैं। इसके लिए कच्चे आम की माहणी बेहतरीन विकल्प हो सकती है।

सामग्री

कच्चे आम – 4

जीरा- 1 छोटा चम्मच

अजवाइन- 1/4 चम्मच

साबुत धनिया- 1/4 चम्मच

सौंफ- 1/4 चम्मच

जायफल- 1/4 चम्मच

दालचीनी- 1 छोटा टुकड़ा

हींग- 1 चुटकी

सूखी लाल मिर्च- 2 से 3

सरसों के बीज- 1 चम्मच

लहसुन- 3-4

अदरक- छोटा टुकड़ा

प्याज- 1

करी पत्ता- 5-6

काली मिर्च- 1 छोटा चम्मच

हल्दी- 1/4 चम्मच

चीनी- 1 चम्मच

नमक- स्वादानुसार

हरा धनिया – 1 कप बारीक कटा

बनाने की विधि

इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को कुकर में उबालने के लिए रख दें। लगभग 2 से 3 सीटी आने तक इसे अच्छे से पकाएं और ठंडे पानी में डालकर उसका सारा गूदा एक बाउल में निकाल लें। ध्यान रखें कि इसके छिलकों और गुठली को हटाकर अलग कर दें।

अब एक पैन में तेल डालकर उसे गर्म कर लें। इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया और सौंफ को डालकर भून लें। साथ ही इसमें खड़े मसाले सूखी लाल मिर्च, जायफल, दालचीनी, हींग और सरसों के बीज को डालें। जब मसाले हल्के भुन जाएं तो इसमें लहसुन, अदरक और प्याज डालकर भूनें।

इसके बाद तैयार किया हुआ आम का पल्प डालकर अच्छी तरह मिला दें। अगर यह गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं। जब इसमें उबाल आ जाए तो इसमें करी पत्ता, काली मिर्च, हल्दी, चीनी और नमक डालकर पकने दें। इसे गार्निश करने के लिए ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें। इस तरह घर पर स्वादिष्ट और जायकेदार कच्चे आम की तड़के वाली माहणी तैयार हो जाएगी। इसे आप चावल, रोटी या पराठे के साथ भी खा सकते हैं।