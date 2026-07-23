Matiana Travel Guide: भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर हर कोई चाहता है कि कुछ दिनों के लिए किसी शांत और सुकून भरी जगह पर समय बिताया जाए। ऐसे में ज्यादातर लोग पहाड़ी इलाकों को चुनना पसंद करते हैं। जहां की हरियाली, पहाड़, ऊंचे-ऊंचे पेड़, झरने, झीलें, नदियां और प्राकृतिक सुंदरता मन को सुकून देती है। शिमला भी इन्हीं जगहों में शामिल है, जहां ज्यादातर लोग छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार यहां पर पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे में कई लोग भीड़भाड़ से दूर सुकून भरी जगह की तलाश करते हैं।

अगर आप भी भारत की ऐसी ही किसी छिपी हुई जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो शिमला का खूबसूरत और शांत गांव मटियाना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वातावरण का अनुभव लेना चाहते हैं, तो इस जगह पर घूमने का प्लान कर सकते हैं।

सेब के बागान

मटियाना की खूबसूरत वादियों में आप घूमने के साथ-साथ सेब के बागानों की सैर कर सकते हैं। और वहां की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। यहां के हसीन मौसम के साथ सेब के पेड़ों को देखना एक अलग अनुभव देता है।

हाटू माता मंदिर

यहां मौजूद हाटू माता मंदिर काफी प्रसिद्ध है। पहाड़ की चोटी पर बसा यह मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करता है। चारों तरफ फैले देवदार के पेड़ और ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों का दृश्य बहुत ही शानदार लगता है।

नारकंडा हाटू ट्रेक

ऊंचे-ऊंचे पहाड़, घने जंगल और हरियाली देखना चाहते हैं, तो नारकंडा हाटू ट्रेक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां ट्रैकिंग के साथ-साथ बहुत ही शानदार नजारे देखने को मिलेंगे। अगर आप सर्दियों के समय यहां जाते हैं, तो बर्फबारी का लुत्फ भी ले सकते हैं।

कैसे पहुंच सकते हैं मटियाना

प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मटियाना शिमला से करीब 45 किमी दूर स्थित एक शांत और खूबसूरत गांव है। यहां पर आप लोकल मार्केट, सेब के बाग, पहाड़ों के शानदार नजारे और शांत माहौल का आनंद ले सकते हैं।

मटियाना घूमने का बेहतरीन समय

हिमाचल प्रदेश की इस खूबसूरत जगह को आप किसी भी समय घूम सकते हैं। गर्मियों में यहां मार्च से जून तक घूमने का प्लान कर सकते हैं, इस दौरान मौसम काफी सुहावना रहता है। इसके अलावा सर्दियों में बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी के बीच घूमने जा सकते हैं। अगर आप मानसून में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा हो सकता है। इसलिए ट्रिप प्लान करने से पहले सड़कों की स्थिति और मौसम की जानकारी पहले से रखें।