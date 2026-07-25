Hidden Travel Places: हिमालय की बर्फीली वादियों, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों, सेब के बागों, घुमावदार सड़कों, झीलों और नदियों के शानदार नजारों का आनंद लेना चाहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश घूमने का प्लान कर सकते हैं। अगर आप शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जैसी प्रसिद्ध जगहों की सैर कर चुके हैं और इस बार किसी शांत और कम भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो किन्नौर एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला अपनी बर्फ से ढकी चोटियों, हरे-भरे सेब के बागों, संस्कृति और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इस जगह आप दोस्तों, परिवार या पार्टनर के साथ सुकूनभरी छुट्टियां बिता सकते हैं। यहां पर आप कई सारी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में।

सांगला घाटी

सांगला घाटी किन्नौर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक मानी जाती है। ऊंचे-ऊंचे पहाड़, हरे-भरे देवदार के जंगल, सेब के बाग और बास्पा नदी इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। यहां ट्रैकिंग, कैंपिंग और फोटोग्राफी का आनंद लिया जा सकता है। प्रकृति के बीच सुकून भरा समय बिताने के लिए यह जगह बेहतरीन साबित होगी।

चितकुल

भारत-तिब्बत सीमा के पास बसा खूबसूरत गांव चितकुल प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। बर्फीले पहाड़, हरे-भरे मैदान और बास्पा नदी की खूबसूरती इस जगह की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। यहां पर दोस्तों के साथ यादगार समय बिताया जा सकता है।

नाको झील

अगर आप किन्नौर घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो नाको झील देखने का प्लान जरूर बनाएं। पहाड़ों से घिरी हुई यह झील बहुत आकर्षक लगती है। यहां पर आप बैठकर प्राकृतिक नजारों का सुकून से आनंद ले सकते हैं।

रिकॉन्ग पिओ

शिमला से रिकॉन्ग पिओ के लिए आप बस से ट्रैवल कर सकते हैं। यह जगह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और स्थानीय बाजारों के लिए जानी जाती है। यहां का लोकल फूड बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यहां से आप किन्नर कैलाश पर्वत के शानदार नजारे देख सकते हैं।

कल्पा

किन्नौर जिले का छोटा-सा गांव कल्पा बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह है। अगर आप कम भीड़भाड़ जगह पर प्राकृतिक खूबसूरती को करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो यहां जाने का प्लान बना सकते हैं। यहां पर प्राचीन बौद्ध मठ, मंदिर, सेब के बाग और सुहावने मौसम का आनंद ले सकते हैं।