अगर आप नाश्ते में कुछ ऐसा खाना चाहते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ पेट भी भरे और प्रोटीन भी दे, तो यह स्नैक आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। आप काले चने, काबुली चना, मूंगफली और पनीर से इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन के साथ-साथ आपको फाइबर भी मिलेगा। इनता ही नहीं इसे बनाना भी बेहद आसान है। आइए जानें हाई-प्रोटीन चना-पनीर स्नैक बनाने की झटपट रेसिपी।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

½ कप उबले हुए काले चने

½ कप उबले हुए सफेद चने (काबुली चना)

100 ग्राम पनीर

2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली

1 छोटा प्याज, बारीक कटा

1 छोटा टमाटर, बारीक कटा

1 हरी मिर्च, बारीक कटी

1 बड़ा चम्मच नींबू का रस

½ छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

थोड़ा चाट मसाला

नमक स्वादानुसार

हरा धनिया

नोट कर लें बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले काले और सफेद चनों को अच्छी तरह उबालकर पानी निकाल लें। फिर पनीर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। चाहें तो पैन में बिना ज्यादा तेल के हल्का सुनहरा सेंक सकते हैं। आप चाहे तो मूंगफली को चने के साथ उबाल भी सकती हैं। इसके बाद एक बड़े बाउल में दोनों तरह के चने, पनीर, भुनी मूंगफली, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालें। इसमें नमक, भुना जीरा पाउडर और चाट मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आखिर में नींबू का रस और हरा धनिया डालें। लीजिए तैयार है आपका झटपट हाई-प्रोटीन स्नैक।

अब जानें खाने के फायदे

प्रोटीन का अच्छा कॉम्बिनेशन

पनीर और चने इस स्नैक में प्रोटीन बढ़ाते हैं, जबकि मूंगफली भी प्रोटीन के साथ कुछ हेल्दी फैट देती है। प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत और शरीर के सामान्य रखरखाव के लिए जरूरी है।

पेट लंबे समय तक भरा रखने में मदद

चने में प्रोटीन के साथ अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। पनीर और मूंगफली के साथ यह कॉम्बिनेशन आपको जल्दी-जल्दी लगने वाली भूख से बचाने में मदद कर सकता है।

फाइबर से भरपूर

काले और सफेद दोनों चने फाइबर देते हैं, जो पाचन और नियमित मल त्याग के लिए फायदेमंद है।

वर्कआउट करने वालों के लिए अच्छा विकल्प

अगर आप एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो यह स्नैक दिन की प्रोटीन जरूरत पूरी करने में योगदान दे सकता है। हालांकि इसे पूरा प्रोटीन स्रोत मानने के बजाय अपनी पूरी डाइट में अलग-अलग प्रोटीन सोर्स शामिल करना बेहतर है।