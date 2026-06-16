बढ़ते वजन से आजकल बहुत सारे लोग परेशान है। वजन को कंट्रोल में करने के लिए पौष्टिक खानपान, सही लाइफस्टाइल और व्यायाम की जरूरत होती है।अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन (AJCN) में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, प्रोटीन से भरपूर नाश्ता करने से दिनभर की भूख और शाम के समय स्नैकिंग की क्रेविंग कम हो सकती है।

हाई-प्रोटीन फूड्स खाने से पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है। साथ ही प्रोटीन को पचाने में शरीर को कार्बोहाइड्रेट और फैट की तुलना में अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिसे भोजन का तापीय प्रभाव (Thermic Effect of Food) कहा जाता है। आइए जानते हैं अब ऐसे नाश्ते के विकल्पों के बारे में जो आपकी वेट लॉस जर्नी को आसान बनाने में मदद कर सकता है।

मूंग दाल चीला

सुबह नाश्ते में आप मूंग दाल चीला खा सकते हैं। यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा महसूस होगा और बार-बार खाने की इच्छा कम हो सकती है।

ग्रीक योगर्ट और फल

ग्रीक योगर्ट में नॉर्मल दही से ज्यादा प्रोटीन होता है। इसमें आप सुबह ताजे फल और कुछ हेल्दी सीड्स मिलाकर खा सकते हैं। इससे आपको प्रोटीन, फाइबर और विटामिन एक साथ मिल जाएंगे।

पनीर भुर्जी के साथ मल्टीग्रेन टोस्ट

पनीर प्रोटीन का अच्छा स्त्रोत है। वहीं मल्टीग्रेन ब्रेड में फाइबर होता है। इन दोनों चीजों को साथ में खाने से पेट को देर तक भरा रखने में मदद मिल सकती है।

स्प्राउट्स सलाद

अगर आप हेल्थ को लेकर जागरूक हैं तो आप नाश्ते में अंकुरित मूंग और चने खा सकते हैं। इससे आपको प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व एक साथ मिल जाएंगे।

वेजिटेबल ऑमलेट

अंडे भी उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का स्रोत हैं। इसे ज्यादा पौष्टिक बनाने के लिए सब्जियों का यूज करें। ऑमलेट कम कैलोरी में अधिक पोषण देता है और सुबह की भूख को लंबे समय तक कंट्रोल करने में मदद कर सकता है।

इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ भोजन में बदलाव करने से वजन कम नहीं होता। संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और कुल कैलोरी संतुलन भी वजन घटाने के लिए जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी किसी चिकित्सा परामर्श का विकल्प नहीं है। किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो किसी भी नई डाइट या वेट लॉस प्लान को अपनाने से पहले डॉक्टर या प्रमाणित न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह अवश्य लें।