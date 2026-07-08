ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान जूते, बैग, इलेक्ट्रॉनिक्स या दवाइयों के डिब्बों में मिलने वाले छोटे-छोटे सिलिका जेल पैकेट अक्सर लोग बिना सोचे-समझे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटे पैकेट घर की कई समस्याओं का आसान और सस्ता समाधान बन सकते हैं? सिलिका जेल का मुख्य काम नमी को सोखना होता है, जिससे सामान लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अगर इन्हें सही तरीके से दोबारा इस्तेमाल किया जाए तो ये कई चीजों को खराब होने से बचा सकते हैं। आइए जानते हैं कि सिलिका जेल पैकेट किन-किन कामों में उपयोगी साबित हो सकते हैं।

नमी वाले ड्रॉअर और कंटेनर को रखें सूखा

अगर आपके किचन, बाथरूम या अलमारी के किसी ड्रॉअर में नमी रहने लगी है या हल्की बदबू आने लगी है, तो वहां कुछ सिलिका जेल पैकेट रख दें। ये धीरे-धीरे अतिरिक्त नमी को सोख लेते हैं और बंद जगह को सूखा रखने में मदद करते हैं।

टूलबॉक्स को जंग लगने से बचाएं

घर में रखे औजार, जैसे स्क्रूड्राइवर, प्लास या रिंच, नमी की वजह से जंग पकड़ सकते हैं। टूलबॉक्स में कुछ सिलिका जेल पैकेट रखने से अंदर की नमी कम रहती है, जिससे धातु के औजार लंबे समय तक अच्छी स्थिति में बने रहते हैं।

त्योहारों की सजावट को रखें सुरक्षित

दीवाली, क्रिसमस या अन्य त्योहारों की सजावट का सामान अक्सर कई महीनों तक डिब्बों में बंद रहता है। ऐसे में नमी के कारण सजावटी सामान चिपचिपा हो सकता है या खराब होने लगता है। स्टोरेज बॉक्स में सिलिका जेल रखने से इन वस्तुओं को नमी से बचाया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की करें सुरक्षा

कैमरा, चार्जर, हार्ड ड्राइव, हेडफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लंबे समय तक इस्तेमाल न होने पर नमी से प्रभावित हो सकते हैं। इनके स्टोरेज बॉक्स या बैग में सिलिका जेल पैकेट रखने से अंदर बनने वाली नमी (कंडेनसेशन) का खतरा कम हो सकता है।

कपड़ों और लिनेन को रखें फ्रेश

अगर अलमारी, लिनेन क्लोसेट या स्टोरेज बॉक्स में रखे कपड़ों से सीलन जैसी गंध आने लगती है, तो वहां सिलिका जेल पैकेट रख सकते हैं। ये अतिरिक्त नमी को कम करके कपड़ों को सूखा और ताजगी भरा बनाए रखने में मदद करते हैं।

सिलिका जेल का इस्तेमाल करते समय रखें ये सावधानियां

सिलिका जेल खाने योग्य नहीं होता। इसे बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें। यदि पैकेट फट जाए और उसके दाने बाहर निकल जाएं, तो उनका उपयोग न करें और सुरक्षित तरीके से फेंक दें। जिन पैकेट्स का रंग बदल चुका हो या वे पूरी तरह नमी से भर चुके हों, उनकी नमी हटाने के लिए निर्माता के निर्देशों का पालन करें या आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बदल दें। सिलिका जेल का उपयोग केवल सूखी जगहों और स्टोरेज के लिए करें, इसे सीधे भोजन या पेय पदार्थों के संपर्क में न आने दें।

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