गर्मियों के मौसम में ट्रैवलिंग का शौक रखने वाले उत्तराखंड के शांत पहाड़ों पर समय बिताने के लिए जाते हैं। यहां के पहाड़ अपने खूबसूरत नजारे, ताजी हवा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर हैं। लेकिन ज्यादा प्रसिद्ध हिल स्टेशनों पर वीकेंड के मौके पर ज्यादा भीड़ रहती है, जिसके चलते ट्रैफिक जाम भी काफी मिलता है और सुकून वाली वीकेंड भाग-दौड़ में निकल जाती है। उत्तराखंड में कई लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं जैसे, नैनीताल, मसूरी, देहरादून और ऋषिकेश, जहां हर महीने खासकर वीकेंड के समय भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। खासकर गर्मियों में यहां पर काफी ज्यादा भीड़ रहती है।

हालांकि, उत्तराखंड में कई और खूबसूरत जगहें हैं जहां बहुत ही कम लोग जाते हैं। यहां का माहौल काफी शांत रहता है। इन जगहों की जानकारी कम होने के चलते ज्यादा भीड़ भी नहीं रहती है। गर्मी के मौसम में भी यहां का मौसम ठंडा, शांत और सुकून भरा होता है। अगर आप भी नैनीताल, मसूरी, देहरादून और ऋषिकेश जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहते, तो इन 5 जगहों पर घूमने जा सकते हैं।

1- प्योरा (Peora)

उत्तराखंड के मुक्तेश्वर में स्थित प्योरा एक साफ-सुथरा और शांत गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और फलों के बागों के लिए जाना जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता काफी मनमोहक होती है। वीकेंड पर सुकून भरा पल बिताने के लिए आप प्योरा का प्लान बना सकते हैं।

2- मुनस्यारी (Munsiyari)

पित्थौरागढ़ जिले के जोहार घाटी में स्थित मुनस्यारी अपने खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर है। यह जगह पंचाचूली पर्वत श्रृंखला के लिए मशहूर है, जहां से प्रकृति का दृश्य काफी मनमोहक होता है। यहां से बर्फ की चादर ओढ़ी सफेद चोटियां आपके ट्रिप को यादगार बना सकती हैं। अगर आपको ट्रेकिंग पसंद है तो वीकेंड पर यहां जाने का प्लान बना सकते हैं।

3- बिनसर (Binsar)

अगर वीकेंड पर शांत माहौल और कम भीड़भाड़ वाली जगह पर जाना चाहते हैं तो बिनसर का प्लान बना सकते हैं। घने ओक और देवदार के जंगलों के बीच से गुजरना आपके यादगार पलों में शामिल हो सकता है। यहां से आप सूर्योदय और सूर्यास्त का शानदार नजारों का आनंद उठा सकते हैं। इसके साथ ही बिनसर वाइल्डलाइफ सेंचुरी भी जा सकते हैं।

4- एबॉट माउंट (Abbott Mount)

एबॉट माउंट हिल स्टेशन अपने पुराने स्टाइल के कॉटेज और देवदार के घने जंगलों के लिए जाना जाता है। शांत माहौल में सुकून भरे पल और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों का आनंद उठाना है, तो यहां का प्लान बना सकते हैं।

5- चौकोड़ी (Chaukori)

चौकोड़ी कटोरे के आकार में बसा हुआ एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां पर कम भीड़भाड़ रहती है। यह चाय के बागानों और घने जंगलों के लिए मशहूर है। शाम को यहां के पहाड़ों पर बैठकर कुछ देर प्रकृति के बीच सुकून के पल बिता सकते हैं।

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