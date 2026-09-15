गुड़हल की टहनी से आप गमले या बगीचे में बड़ी आसानी से नया पौधा उगा सकते हैं। मानसून के मौसम में कटिंग को ग्रो करने का सबसे अच्छा समय होता है। इसके लिए हमेशा ऐसी कटिंग चुनें जो न बहुत मोटी हो और न ही बहुत ज्यादा पतली। साथ ही ब्राउन पोर्शन लेना चाहिए न कि हरा भाग। हल्की सी भी ग्रीन करने वाली कटिंग को यूज न करें।

बहुत बड़ी कटिंग न लें। इसके लिए 8-9 इंच की कटिंग लें। पेंसिल साइज से कम की ही कटिंग लें। हमेशा 3-4 कटिंग ग्रो करें। ताकि पौधा उगने की संभावना ज्यादा हो सके। पौधे को उगाने के लिए 50 परसेंट गार्डन सॉयल लें। इसमें 20 प्रतिशत कोको पीट और 20 प्रतिशत वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। कटिंग को हमेशा 45 के एंगल पर कट करें। इसमें आप रूटिंग हार्मोन भी यूज कर सकते हैं।

मिट्टी में हल्का सा पानी डालकर इसमें कटिंग को लगा दें। इसके बाद खाली की कोल्डड्रिंक बोतल से इसको कवर कर देंगे। इससे हिम्योटिटी होने से कटिंग को ग्रो करने में मदद मिलती है। इससे ग्रीन हाउस इफैक्ट क्रिएट होता है। इससे रूट डवलमेंट में मदद मिलती है।

कटिंग कैसे काटें?

हमेशा टहनी को नीचे की तरफ किसी गांठ के ठीक नीचे से काटें। कटिंग के निचले हिस्से की पत्तियां हटा दें। ऊपर की तरफ अगर बहुत ज्यादा पत्तियां हैं तो उन्हें भी थोड़ा कम कर दें। इससे कटिंग अपनी ऊर्जा जड़ बनाने में लगा पाती है। ऊपर की 2-3 पत्तियां रख सकते हैं।

कटिंग को मिट्टी में कैसे लगाएं?

गमले की मिट्टी में उंगली या लकड़ी की मदद से छोटा-सा छेद बना लें। कटिंग का निचला हिस्सा करीब 1-2 गांठ तक मिट्टी के अंदर जाए, इतना गहरा लगाएं। कटिंग के आसपास की मिट्टी को हल्के हाथ से दबा दें ताकि वह हिले नहीं। इसके बाद थोड़ा पानी दें। पानी इतना ही हो कि मिट्टी नम हो जाए, लेकिन गमले में पानी जमा न हो।

गमले को कहां रखें?

शुरुआत में कटिंग को ऐसी जगह रखें जहां तेज सीधी दोपहर की धूप न पड़े, लेकिन अच्छी रोशनी आती रहे। बहुत तेज धूप में नई कटिंग जल्दी सूख सकती है। कुछ समय बाद जब कटिंग में नई ग्रोथ दिखाई देने लगे तो उसे धीरे-धीरे ज्यादा रोशनी वाली जगह पर ले जा सकते हैं।

कब समझें कि पौधा जमने लगा है?

जब कटिंग में लगातार नई ग्रोथ आने लगे और वह मिट्टी में अच्छी तरह टिकने लगे, तब धीरे-धीरे उसकी सामान्य देखभाल शुरू करें। इसके बाद पौधे को ज्यादा रोशनी की आदत डालें और जरूरत के हिसाब से पानी दें। पौधा अच्छी तरह जम जाने के बाद ही खाद देना शुरू करना बेहतर रहेगा।