Gardening Tips: गुड़हल के पौधे बहुत ही सुंदर होते हैं, जो घर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। खूबसूरती बढ़ाने के अलावा इन फूलों को पूजा-पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसे होम गार्डन में लगाना पसंद करते हैं। हालांकि कई बार देखभाल के बावजूद भी गुड़हल के पौधे की कलियां खिलने से पहले ही गिरने या झड़ने लगती हैं। इसके पीछे कुछ कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर आपके गुड़हल के पौधे में भी इस तरह की समस्या आ रही है, तो इनका कारण जानना जरूरी है। इससे समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है।

पानी की मात्रा ज्यादा या कम होना

गुड़हल के पौधे की सही तरीके से देखभाल न करना कलियों के गिरने का एक कारण हो सकता है। पौधे को पर्याप्त पानी न मिलने की वजह से भी कलियां गिर सकती हैं। कई बार पौधे की मिट्टी पूरी तरह सूख जाती है या फिर कई बार पौधे को बहुत ज्यादा पानी दे दिया जाता है। इस कारण कलियां खिलने से पहले ही गिर सकती हैं। ऐसे में मिट्टी सूखने पर पानी दें और बारिश के मौसम में ज्यादा पानी देने से बचें।

मौसम में बदलाव

गुड़हल के पौधे की जगह बार-बार बदलना या बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से भी कलियां सूखकर झड़ सकती हैं। गुड़हल के पौधे को बढ़ने के लिए सही मात्रा में धूप और पानी की जरूरत होती है। ऐसा नहीं होने पर गुड़हल का पौधा मुरझा सकता है। अगर गुड़हल का पौधा गमले में लगा है, तो उसकी जगह बार-बार बदलने से बचें। साथ ही सुबह और शाम को पौधे की पत्तियों पर पानी की छिड़काव करें।

कीटों का हमला

गुड़हल के पौधे पर अक्सर मीलीबग और एफिड्स का हमला होता है। इनकी वजह से पौधे की कलियां कमजोर होकर गिरने लगती हैं। इसलिए इनकी नियमित देखभाल करें और पौधों को चेक करते हैं। अगर कीटों ने हमला कर दिया है, तो इसके लिए तुरंत उपाय करें। सही देखभाल की मदद से पौधे को कीटों के हमले से बचाया जा सकता है।

पोषण की कमी

इनके अलावा गुड़हल के पौधे की कलियां गिरने के पीछे पोषण की कमी जिम्मेदार हो सकती है। इसके लिए 1 चम्मच राख को 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। राख पौधों को पोटेशियम देने का काम करती है जो कलियों को गिरने से रोकने और फूलों की बेहतर ग्रोथ में मददगार साबित हो सकती है।