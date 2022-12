These Foods Are Bad for Heart: अगर हम एक अच्छी और स्वस्थ जिंदगी चाहते हैं तो दिल का अच्छे से ख्याल रखना बेहद जरूरी है । हृदय हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। बदलते समय के साथ स्वस्थ दिल को बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन आजकल की व्यस्त जीवनशैली और खाने-पीने की अनुचित और हानिकारक आदतों के साथ-साथ मोटापा, धूम्रपान, शराब सभी का शरीर पर प्रभाव पड़ने लगता है और हृदय रोग का खतरा (Want to keep you heart healthy?) बढ़ जाता है। जब दिल से जुड़ी बीमारियों की बात आती है तो खान-पान भी अहम भूमिका निभाता है।

कुछ खाद्य पदार्थ खाने से दिल स्वस्थ रहता है, जबकि बहुत अधिक खाना दिल की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। आइए जानें कि अगर आप अपने दिल को स्वस्थ (Heart patient food chart) रखना चाहते हैं तो किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए।

सोडा न पियें

सोडा या सोडा ड्रिंक्स हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसमें अतिरिक्त मात्रा में चीनी होती है। नियमित रूप से सोडा पीने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। इससे हृदय रोग (Heart-healthy foods) का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ज्यादा सोडा पीना दिल के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए सोडा या सोडा युक्त पेय पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए।

रेड मीट खाने से परहेज करें

लाल मांस में कोलेस्ट्रॉल, नमक, सेचुरेटेड फैट सभी हृदय स्वास्थ्य के लिए खराब हैं। इसलिए डॉक्टर दिल को स्वस्थ रखने के लिए रेड मीट न खाने की सलाह देते हैं।

पिज़्ज़ा खाना नुकसानदेह

हम में से ज्यादातर लोग पिज्जा खाना पसंद करते हैं लेकिन यह बहुत ही अस्वास्थ्यकर होता है। इनमें अतिरिक्त मात्रा में वसा और सोडियम होता है। जो धमनी ब्लॉक का कारण बन सकता है। इसलिए अगर आप भी पिज्जा खाने के शौकीन हैं तो आज से ही इसका सेवन बिल्कुल बंद कर दें।

कुकीज, बिस्कुट, केक भी हानिकारक

कई बार लोग छोटी-छोटी भूख के लिए कुकीज, बिस्कुट, केक, मफिन खा लेते हैं। लेकिन ये पके हुए सामान दिल के लिए भी खतरनाक होते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों में मैदा होता है और चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है। इससे वजन बढ़ सकता है, जो दिल के लिए अच्छा नहीं है।

अधिक नमक सेवन से बचें

अगर आपको भी हर खाने में नमक मिलाने की आदत है तो यह बेहद खतरनाक है। इससे High Blood Sugar हो सकता है, जिससे हृदय रोग हो सकता है। इसीलिए नमक का सेवन एक निश्चित मात्रा में ही करने की सलाह दी जाती है। अगर आप स्वस्थ दिल चाहते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है।