Badam kaise khayen: बादाम खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, ये तो सभी जानते हैं। अक्सर लोग इसे भिगोकर खाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो बादाम को 10 तरीकों से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बादाम सबसे लोकप्रिय ड्राई फ्रूट्स में से एक है।

इसमें हेल्दी फैट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन E, मैग्नीशियम और कुछ मात्रा में कैल्शियम होता है। इसे स्नैक के अलावा कई तरह की रेसिपीज में शामिल किया जा सकता है। कई रिसर्च में यह बात साबित हो चुकी है कि रोजाना सीमित मात्रा (लगभग 20–30 ग्राम या एक छोटी मुट्ठी) में इसे खाना फायदेमंद हो सकता है।

बादाम को डाइट में शामिल करने के 10 तरीके

सुबह भीगे हुए बादाम खाएं

5–8 बादाम रातभर भिगो दें। सुबह छिलका हटाकर खा सकते हैं। साथ में फल भी ले सकते हैं।

ओट्स या दलिया में डालें

आप ओट्स या दलिया में कटे हुए बादाम मिला सकते हैं। इससे स्वाद और टेक्सचर बेहतर होता है। प्रोटीन और हेल्दी फैट बढ़ जाते हैं।

स्मूदी में ब्लेंड करें

आप केला और दूध में बादाम मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। आप इसके अलावा किसी और फल की स्मूदी में भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं।

दही में मिलाकर खाएं

दही में कटे बादाम, फल और चिया या फ्लैक्स सीड्स मिलाकर खा सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स मिक्स करना वैकल्पिक है।

सलाद की टॉपिंग बनाएं

भुने हुए कटे बादाम डालें। इससे आपका सलाद अधिक क्रंची और पौष्टिक बन सकता है।

मिक्सचर तैयार करें

बादाम, अखरोट, किशमिश, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज मिलाकर मिक्सचर तैयार कर सकते हैं।

होममेड एनर्जी बॉल्स

खजूर, बादाम, ओट्स, तिल को मिक्स करके छोटे बॉल्स बना सकते हैं। इन्हें आप कुछ दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं।

बादाम बटर

ब्रेड पर बादाम बटर स्प्रेड करके खा सकते हैं। या फिर सेब या केले के साथ भी इसे खा सकते हैं।

सब्जियों या पुलाव में डालें

पसंदीदा डिश में हल्के भुने बादाम गार्निश करके खाया जा सकता है। इससे स्वाद और टेक्सचर दोनों बढ़ते हैं।

हेल्दी स्नैक के रूप में

ऑफिस, ट्रेवल या शाम की भूख में आप हेल्दी स्नैक के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं।

बादाम खाने के संभावित फायदे

बादाम में हेल्दी फैट और प्रोटीन होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा महसूस हो सकता है। विटामिन E एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद कर सकता है। फाइबर पाचन स्वास्थ्य को सपोर्ट कर सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता के उद्देश्य से है। बादाम एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, लेकिन यह किसी बीमारी के उपचार या कैल्शियम की कमी का विकल्प नहीं है।