सुबह का नाश्ता दिनभर की ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी होता है। अक्सर लोग सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं। ऐसे में अगर आप भी हल्के, पौष्टिक और जल्दी बनने वाले विकल्प की तलाश में हैं, तो घर पर आसानी से लौकी का चीला तैयार कर सकते हैं।

सुबह के नाश्ते के लिए लौकी का चीला एक परफेक्ट ऑप्शन है। दरअसल, इसमें फाइबर सहित कई तरह के जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पाचन को बेहतर रखने में मदद करते हैं।

लौकी का चीला बनाने की सामग्री

1 कप कद्दूकस की हुई लौकी

आधा कप बेसन

दो बारीक कटी हरी मिर्च

1 छोटा टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ अदरक

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया

हल्दी पाउडर

लाल मिर्च पाउडर

नमक

पानी

तेल

घर पर कैसे बनाएं लौकी का चीला