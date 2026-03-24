Makhana Coconut Kheer Recipe: चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। हर तरफ भक्ति की बयार बह रही है। मातारानी के भक्त व्रत-पूजन करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद दुर्गा अष्टमी और राम नवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त व्रत करते हैं। साथ ही अपने आराध्य को तरह-तरह के भोग बनाकर अर्पित करते हैं।

साथ ही उपवास रखते हैं। व्रत में फलहारी और सात्विक भोजन किया जाता है। मातारानी और प्रभु श्रीराम को भोग लगाने के लिए आप मखाना और नारियल से खीर बना सकते हैं। साथ ही इस खीर का व्रत में सेवन भी किया जा सकता है। इससे बनाने के लिए आइए जानें आवश्यक सामग्री और विधि।

मखाना खीर बनाने की विधि | Makhana Nariyal Kheer Kaise Banaye

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

मखाना

नारियल (कच्चा और कद्दूकस किया हुआ )

चीनी

घी

केसर

दूध

काजू

बादाम

किशमिश

इस तरह बनाएं मखाना नारियल खीर

सबसे पहले एक पैन में घी डालें और उसे हल्का गरम करें। फिर उसमें मखाना डालकर भून लें। इसके बाद मखाने को थोड़ा ठंडा होने दें फिर पीस लें। इसके बाद आपको कच्चे नारियल को कद्दूकस करना है। फिर एक भगोने में दूध डालें। इसके बाद मखाना मिलाकर अच्छी तरह से पकाएं। इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल मिलाना है। सबको मिलाकर अच्छी तरह से पका लें।



अब एक पैन लें और इसमें घी डालें। इसमें आपको घी डालना है। इसके बाद इसमें चीनी डालें। फिर हल्का सा पानी डालकर अच्छी तरह से पिघलाएं। इसे ऐसे तैयार करना है जैसे शुगर सिरप बनता है। इसके बाद जब खीर गाढ़ी होने लगे तो इसमें शुगर सिरप मिला दें।

फिर इलायची को कूटकर इसका पाउडर बना लें। स्वाद और खुशबू बढ़ान के लिए उसे भी खीर में मिला दें। फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाएं। अगर आपके पास केसर उपलब्ध है तो इसे भी डालें। आपकी खीर तैयार है। इसे आप भगवान को चढ़ाएं फिर प्रसाद रूप में खुद भी सेवन कर सकते हैं।