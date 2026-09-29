बाजार से पालक ले आई हैं और अब उससे सब्जी या साग बनाने का मन नहीं कर रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोजाना पोहा, पराठा जैसी चीजों को खाते-खाते बोर हो गए हैं तो ऐसे में घर में रखा पालक काम आ सकता है। पालक से सिर्फ सब्जी ही नहीं, बल्कि नाश्ते में बनने वाली कई चीजें तैयार की जा सकती हैं। अगर आप स्वाद के साथ अपनी डाइट में हरी सब्जियां भी शामिल करना चाहते हैं तो पालक से बनी ये तीन रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इन्हें बनाना बेहद आसान है। हेल्दी बेक्रफास्ट की रेसिपी आप भी ट्राई कर सकते हैं।

पालक बेसन चीला

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 कप बेसन

1 कप बारीक कटा हुआ पालक

1 हरी मिर्च बारीक कटी

1 छोटा प्याज बारीक कटा, चाहें तो

1/2 चम्मच जीरा

1/4 चम्मच हल्दी

थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

थोड़ा सा हरा धनिया

जरूरत के अनुसार पानी

सेंकने के लिए थोड़ा तेल

बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको पालक को अच्छी तरह धोकर बारीक काट लेना है। फिर एक बर्तन में बेसन लें और उसमें पालक, हरी मिर्च, प्याज, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और हरा धनिया डालें।

इस स्टेप में आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए ऐसा घोल तैयार करें जो न बहुत पतला हो और न बहुत गाढ़ा।

इसके बाद तवा गर्म करके हल्का तेल लगाएं। फिर एक कलछी घोल डालकर चम्मच से गोल आकार में फैलाएं। मध्यम आंच पर एक तरफ से सेंकें और फिर पलटकर दूसरी तरफ भी सेंक लें।

दोनों तरफ हल्का सुनहरा होने पर पालक बेसन चीला तैयार है। इसे दही या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं।

दूसरी रेसिपी: पालक-मूंग दाल चीला

बनाने के लिए इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 कप धुली मूंग दाल

1 कप बारीक कटा पालक

1 हरी मिर्च

थोड़ा सा अदरक

1/2 चम्मच जीरा

1/4 चम्मच हल्दी

स्वादानुसार नमक

थोड़ा सा हरा धनिया

सेंकने के लिए थोड़ा तेल

अब जान लें बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए आपको मूंग दाल को 3-4 घंटे भिगो देना है। फिर पानी निकालकर दाल को मिक्सर में पीस लें। इसमें जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालें।

फिर दाल के घोल में बारीक कटा पालक, हरी मिर्च, अदरक, जीरा, हल्दी, नमक और हरा धनिया डालकर मिला लें।

तवा गर्म करें और हल्का तेल लगाएं। घोल को तवे पर डालकर गोल और थोड़ा पतला फैलाएं।

मध्यम आंच पर चीले को दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंकें। इसे दही या हरी चटनी के साथ परोसें।

तीसरी रेसिपी: पालक-आलू की कुरकुरी टिक्की

बनाने के लिए सामान

2 मध्यम आकार के उबले आलू

1 कप बारीक कटा पालक

2 बड़े चम्मच सूजी या ब्रेड क्रम्ब्स

1 हरी मिर्च बारीक कटी

1/2 चम्मच जीरा

1/2 चम्मच चाट मसाला

थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

थोड़ा सा हरा धनिया

सेंकने के लिए तेल

अब नोट कर लें रेसिपी

सबसे पहले पालक को धोकर बारीक काट लें। उबले आलू को अच्छी तरह मैश कर लें। फिर अब एक बर्तन में आलू, पालक, सूजी या ब्रेड क्रम्ब्स, हरी मिर्च, जीरा, चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बना लें। तवा गर्म करके थोड़ा तेल लगाएं और टिक्कियों को दोनों तरफ से मध्यम आंच पर सेंकें।

जब टिक्की बाहर से हल्की कुरकुरी और सुनहरी हो जाए तो इसे निकाल लें। इसे हरी चटनी या दही के साथ परोस सकते हैं।

पालक में फोलेट, विटामिन K, विटामिन A, विटामिन C और आयरन जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। नाश्ते को संतुलित बनाने के लिए पालक के साथ दाल, बेसन, दही या दूसरे पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल किया जा सकता है।