सुबह का नाश्ता जितना हेल्दी होता है दिनभर शरीर उतना ही ऊर्जावान रहता है। ऐसे में सुबह का नाश्ता पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। साथ ही ऐसे फूड्स का सेवन करना चाहिए जो हेल्दी होने के साथ ही पेट के लिए हल्के हों ताकि पचने में आसानी हो। हैवी भोजन को पचने में काफी समय लगता है। पोषक तत्वों से भरपूर सुबह का नाश्ता पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। ऐसे में अगर सुबह का हल्का, हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता करना चाहते हैं तो इडली ट्राई कर सकते हैं। यह न सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों को भी खूब पसंद आती है।

दक्षिण भारत की यह पारंपरिक डिश आज न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में भी पसंद की जाती है। भाप से पकने के कारण इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए यह सेहत के लिए यह फायदेमंद होती है। हालांकि, कुछ लोगों को लगता है कि इडली बनाना मुश्किल काम है। लेकिन अगर इसे स्मार्ट तरीके से बनाएं तो यह कुछ ही समय में स्वादिष्ट और मुलायम इडली तैयार की जा सकती है। आइए जानते हैं इसके बनाने की विधि क्या है?

इडली बनाने की सामग्री | Best Soft Idli Recipe

एक कप धुली उड़द दाल

तीन कप साफ धुले चावल

आधा चम्मच खाने वाला सोडा

सांचे में लगाने के लिए थोड़ा सा तेल

नमक स्वादानुसार

आवश्यकता अनुसार पानी

इडली बनाने का आसान तरीका | Fluffy Idli Batter

इडली बनाने से पहले चावल और दाल को कम से कम 6-7 घंटे या रातभर भिगोकर रख दें। इससे बैटर में अच्छा खमीर उठता है और इडली नरम बनती है।

भीगे हुए चावल और दाल को छानकर मिक्सर में अच्छे से पीस लें।

दोनों के पेस्ट को एक बड़े बर्तन में मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें ताकि मिश्रण हल्का और फूला हुआ हो जाए।

इसमें स्वादानुसार नमक और थोड़ा सोडा डालकर ढक दें और करीब 8 से 10 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख दें। इससे खमीर उठता है। या फिर आप इसे 2-3 घंटे के बाद बना सकते हैं लेकिन खमीर उठने में समय लगता है।

बैटर जब फूल जाए तो हल्का सा इसे चला दें, अगर पानी की जरूरत हो तो डालकर गाढ़ा कर लें।

गर्म पानी करके सांचा गैस पर रख दें।

अब इडली स्टीमर या बर्तन में पानी गर्म करें और सांचा उसमें रख दें।

करीब 8 से 10 मिनट भाप में पकने दें।

इसके बाद चाकू या फिर चम्मच की मदद से इडली को बाहर निकाल लें।

आपकी इडली तैयार है। अब इसे सांभर और नारियल चटनी के साथ परोस कर सकते हैं।

