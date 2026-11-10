वैसे तो लोग बर्फ देखने के लिए जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में एक जगह ऐसी है, जहां सर्दियों के मौसम में तापमान काफी नीचे चला जाता है और कई बार ओस की बूंदें जमकर बर्फ जैसी दिखाई देने लगती हैं। यहां का माहौल काफी मनमोहक होता है। इस खूबसूरत जगह का नाम लंबासिंगी है, जिसे दक्षिण भारत का कश्मीर कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है।

लंबासिंगी के हरे-भरे पहाड़, बादलों से ढकी घाटियां, कॉफी के बागान, घने जंगल और सर्द भरी सुबह प्रकृति प्रेमियों के लिए खास बनाते हैं। शहर के शोर-शराबे और भीड़भाड़ से दूर सुकून के पल बिताने हैं, तो यहां घूमने का प्लान कर सकते हैं। लंबासिंगी आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के चिंतापल्ली क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी गांव है। विशाखापत्तनम से इसकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। सर्दियों के दौरान यहां तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस के आसपास या कभी-कभी इससे नीचे भी पहुंच जाता है। इसी वजह से इसे ‘आंध्र प्रदेश’ और ‘दक्षिण भारत का कश्मीर’ कहा जाता है।

कैसा होता है मौसम

सर्दियों में सुबह के वक्त यहां घना कोहरा छाया रहता है। कई बार घास, पेड़ों की पत्तियों और गाड़ियों पर ओस की बूंदें जमकर सफेद परत बना देती हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पूरी घाटी सफेद बर्फ की चादर में लिपटी हुई हो। यह जगह फोटोग्राफी के लिए बेहद शानदार बताई जाती है। पहाड़ियों के बीच फैला कोहरा, बादलों की आवाजाही और उगते सूरज की सुनहरी रोशनी देखने लायक होती है। इसके आसपास भी कई ऐसी जगहें, जहां घूमने जा सकते हैं।

ताजंगी जलाशय

लंबासिंगी के पास ही ताजंगी जलाशय है, जो पहाड़ियों और हरियाली से घिरा हुआ है। यहां का वातावरण काफी शांत रहता है। यहां पानी और आसपास की पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है।

कोथापल्ली झरना

जंगलों और हरियाली के बीच स्थित कोथापल्ली झरना का नजारा काफी शानदार होता है। बारिश के बाद यहां पानी का बहाव और आसपास की हरियाली देखने लायक होती है। सर्दियों में भी यह जगह बेहद खूबसूरत हो जाती है।

वंजंगी हिल्स

अगर आपको बादलों के बीच सूर्योदय का खूबसूरत नजारा देखना है तो वंजंगी हिल्स जरूर जाएं। यहां पहाड़ियों के ऊपर बादलों की सफेद चादर फैली नजर आती है, जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि बादलों के ऊपर खड़े हों।

कॉफी और स्ट्रॉबेरी के बागान

लंबासिंगी और इसके आसपास पहाड़ी इलाकों में कॉफी, काली मिर्च और स्ट्रॉबेरी की खेती होती है। यहां के बागानों के बीच घूमने का आनंद ले सकते हैं।

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