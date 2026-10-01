उत्तर भारत में पालक के कई व्यंजन बनाए जाते हैं, जिसमें पालक पनीर, पालक पराठा, पालक चाट, आलू पालक और पालक सूप शामिल हैं। दक्षिण भारत में भी पालक के कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, जिसमें पालक की चटनी बेहद ही खास तरह से बनाई जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के खानपान में पालक से बनने वाली चटनी या पचड़ी खास तौर पर लोकप्रिय है। इसे स्थानीय तौर पर अलग-अलग हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ भी तैयार किया जाता है।

लंच के समय अगर आपको कुछ अलग खाने का मन करे तो पालक की चटनी बना सकते हैं। इसे मिर्च, लहसुन और इमली के साथ पकाकर पीसा जाता है। जिससे इसका स्वाद खट्टा और चटपटा होता है। आइए जानते हैं घर पर पालक की चटनी कैसे तैयार करें।

आंध्र प्रदेश स्टाइल में पालक की चटनी बनाने के लिए सामग्री

2 कप कटा हुआ पालक

2-3 हरी मिर्च

1 छोटा चम्मच इमली

2-4 लहसुन की कलियां

1 छोटा चम्मच जीरा

1 छोटा चम्मच उड़द दाल

1 छोटा चम्मच चना दाल

2 सूखी लाल मिर्च

आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने

1-2 बड़े चम्मच तेल

स्वादानुसार नमक

स्वादिष्ट पालक चटनी बनाने की आसान विधि

सबसे पहले पालक की पत्तियों को अच्छी तरह धोकर बारीक काट लें। अब एक कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म कर उसमें पालक व हरी मिर्च डालकर 3-4 मिनट तक पका लें। पालक नरम होने के बाद गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। अब दूसरी कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें। इसमें जीरा, उड़द दाल, चना दाल और सूखी लाल मिर्च डालकर धीमी आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भून लें। ध्यान रखें कि मसाले जले नहीं।

इसके बाद मिक्सर में भुने हुए मसाले, पका हुआ पालक, लहसुन, इमली और नमक डाल दें। जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी डालकर इसे दरदरा या अपनी पसंद के अनुसार पीस लें। एक छोटे पैन में तेल गर्म करें। इसमें सरसों के दाने डालें। इनके चटकने के बाद चाहें तो थोड़ा उड़द दाल और सूखी लाल मिर्च डालकर कुछ सेकंड भून लें।

अब तड़के को तैयार पालक की चटनी के ऊपर डालें और अच्छी तरह मिला दें। आपकी स्वादिष्ट आंध्र प्रदेश स्टाइल पालक की चटनी तैयार है। इसे आप गरमागरम चावल, दाल या रोटी के साथ परोस सकते हैं।

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