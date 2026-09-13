हरतालिका तीज भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों में बड़े उत्साह से मनाई जाती है। इस पावन अवसर पर महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा करती हैं। तीज के अवसर पर सोलह श्रृंगार करने की भी विशेष परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोलह श्रृंगार सुहाग, सौभाग्य, प्रेम और खुशहाल दांपत्य जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही इस मौके पर महिलाएं मेकअप भी करवाती हैं। कई बार समय की कमी के चलते महिलाएं मेकअप नहीं करवा पाती हैं। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक ऐसा होममेड मसाज क्रीम है जो चेहरे को कुछ समय तक के लिए फ्रेश और ग्लोइंग दिखाने में मदद कर सकता है।

अगर आपके पास पार्लर जाने का समय नहीं है तो एलोवेरा और शहद से मसाज क्रीम तैयार कर सकती हैं। यह मसाज त्वचा की सतह को हाइड्रेटेड और मुलायम कर थोड़ी चमकदार बनाने में मदद कर सकता है।

एलोवेरा और शहद मसाज क्रीम के लिए सामग्री

1 चम्मच एलोवेरा जेल

आधा चम्मच शहद

1 चम्मच अपनी त्वचा के अनुसार मॉइस्चराइजिंग क्रीम

2-3 बूंदें गुलाब जल

कैसे बनाएं मसाज क्रीम

मसाज क्रीम बनाने के लिए एक साफ कटोरी में एलोवेरा जेल और मॉइस्चराइजिंग क्रीम डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें आधा चम्मच शहद और 2-3 बूंद गुलाब जल डालें। सभी चीजों को तब तक मिलाएं, जब तक चिकना मिश्रण तैयार न हो जाए।

कैसे करें मसाज

मसाज क्रीम को लगाने से पहले चेहरे को हल्के फेसवॉश से साफ कर लें। इसके बाद तैयार मिश्रण को थोड़ी मात्रा लें और चेहरे से लेकर गर्दन तक लगा लें। अब उंगलियों के पोरों की मदद से 5 से 7 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें। मसाज करते समय चेहरे पर ज्यादा दबाव न डालें। गालों पर हल्के गोलाकार मूवमेंट और माथे पर ऊपर की ओर हल्की मसाज कर सकती हैं। ध्यान रखें कि आंखों के आसपास मिश्रण न लगे। मसाज के बाद इसे करीब 5 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें। इसके बाद सामान्य पानी से चेहरा धो लें और मुलायम तौलिये से हल्के हाथों से थपथपाकर सुखा लें। अंत में अपनी त्वचा के अनुसार मॉइस्चराइजर लगा लें।

तीज से कितनी देर पहले करें

तीज के दिन चेहरे को फ्रेश और हाइड्रेटेड दिखाने के लिए कुछ घंटे पहले यह मसाज कर सकती हैं। यह मसाज क्रीम त्वचा को हाइड्रेटेड, मुलायम और कुछ समय के लिए फ्रेश दिखाने में मदद कर सकती है।

ध्यान रखें ये बातें

चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट करना न भूलें। त्वचा के किसी हिस्से पर हल्की सी क्रीम लगा कर देखें फिर लगाएं।

चेहरे पर रेसेज, जलन या खुजली होने पर इसे तुरंत पानी से साफ कर दें।

इसे हल्के हाथों से मजास करें

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। चेहरे पर किसी घरेलू नुस्खा को अपनाने और क्रीम में बदलाव करने से पहले त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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