Hartalika Teej Mehndi 2026: हरतालिका तीज का व्रत 14 सितंबर 2026, सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज पर सुहागिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं। तीज का त्योहार हो और हाथों में पिया के नाम की मेहंदी न रचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अक्सर महिलाएं समय की कमी के चलते सिंपल डिज़ाइन्स चुनना चाहती हैं, जो देखने में भरे-भरे भी लगें और लगाने में आसान भी हों।

पूजा-पाठ और व्रत की व्यस्तता के बीच अगर आपके पास घंटों बैठकर मेहंदी लगवाने का समय नहीं है, तो ट्रेंडी फ्लोरल डिजाइन्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हैं। खूबसूरत फूलों, बारीक जाली और कटवर्क वाले ये डिज़ाइन्स न सिर्फ 10 से 15 मिनट में लग जाते हैं, बल्कि रचने के बाद हाथों को बेहद मॉडर्न और सोबर लुक देते हैं। फ्रंट हैंड हो या फिर बैक हैंड, हाथों पर सजे कमल-गुलाब समेत फूलों के डिजाइन्स आपके लुक में चार चांद लगा देंगे।

कमल बेल: हरतालित तीज पर आप कमल बेल डिजाइन में मेहंदी लगा सकती हैं। इसमें बैकहैंड पर पहले कमल (Lotus) या फिर पत्तियों की आउटलाइन बनाकर बैकग्राउंड को गहरे रंग से भर सकते हैं। इसमें आप उंगलियों पर बारीक जाल जैसे चेक वर्क और पत्तियां बना सकती हैं।

ब्रेसलेट स्टाइल: गोरे-गोरे हाथों की कलाई पर आप तीज पर ब्रेसलेट या हैंगिंग बॉर्डर जैसा पैटर्न बना सकती हैं। हथेली के बीच में कमल का बूटा बनाएं। आसपास खाली जगह छोड़ दें।

फ्लोरल बेल और डार्क फिंगर टिप्स : यह डिजाइन इन दिनों ट्रेंड में हैं। इसमें उंगलियों पर भरा हुआ और घना काम किया जाता है। जबकि बैकहैंड पर खुला-खुला शेडेड फूलों का गुच्छा बनाया जाता है।

मिनिमलिस्ट लोटस मेहंदी डिजाइन: हथेली के बीचों-बीच कमल का फूल, चारों तरफ महीन बिंदियां और उंगलियों के पोरों पर बेल बना सकती हैं। यह डिजाइन उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें कम समय में मेहंदी लगानी लेकिन सुंदर आकर्षक डिज़ाइन चाहिए।

सिंपल मेहंदी डिजाइन: बीच में सिर्फ एक बड़ा फूल, आसपास छोटी-छोटी बिंदियां और पोरों पर हल्का काम। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें ज्यादा भरी हुई मेहंदी पसंद नहीं होती।

उंगली पर भरवां मेहंदी डिजाइन: इसमें पूरा ध्यान उंगलियों पर दिया जाता है। उंगलियों को घना भर दिया जाता है और हाथ के बीच में सिर्फ एक-दो खुले-खुले फूल छोड़ दिए जाते हैं।