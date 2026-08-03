बॉलीवुड अभिनेता हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘फोर्स 3’ की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और अब वह अपने अगले प्रोजेक्ट की तैयारी में जुट गए हैं। हर्षवर्धन राणे फिल्म इंडस्ट्री के उन अभिनेताओं में से एक हैं, जो अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा वर्कआउट वीडियो साझा किया है, जिसमें वह हाई-इंटेंसिटी फंक्शनल ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं। वह अपनी फिटनेस के लिए स्प्रिंट, जंप और कोन ड्रिल्स जैसे वर्कआउट पर ज्यादा भरोसा करते हैं। आइए जानते हैं यह एक्सरसाइज कितना असरदार है।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर जो वीडियो साझा किया है उसमें वह तेज दौड़ (स्प्रिंट), कोन ड्रिल्स, हर्डल जंप और शरीर के वजन के लिए की जाने वाली पावर ट्रेनिंग को एक ही सेशन में शामिल किया है। वीडियो साझा करने के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, “फोर्स 3 की शूटिंग कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। अब अलगी फिल्म की तैयारी शुरू।” इस वर्कआउट के बारे में इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने जालंधर के फोर्टिस अस्पताल में आर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स मेडिसिन के कंसल्टेंट डॉ. नितीश कपिल से बात की।

डॉ. नितीश कपिल का कहना है कि हर्षवर्धन का यह वर्कआउट दिखाता है कि पारंपरिक जिम एक्सरसाइज, जो अक्सर केवल एक-एक मांसपेशी पर ध्यान देती हैं, उससे अलग इस तरह की ट्रेनिंग में शरीर की कई मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं। साथ ही, यह दिल और फेफड़ों को भी अधिक सक्रिय रूप से काम करने के लिए प्रेरित करती है।

तीनों के लाभ

डॉ. नितीश कपिल के अनुसार झुककर शुरुआत करते हुए तेज दौड़ (स्प्रिंट) लगाने से पैरों की ताकत बढ़ती है, दौड़ने की तकनीक बेहतर होती है और दिल व फेफड़ों की क्षमता भी मजबूत होती है। कोन ड्रिल्स (कोन के बीच से दौड़ने वाली एक्सरसाइज) करने से पैरों की फुर्ती, संतुलन और तेजी से दिशा बदलने की क्षमता बेहतर होती है। हर्डल जंप (बाधा कूद) एक तरह की प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है, जो शरीर में विस्फोटक ताकत बढ़ाती है। इससे घुटनों और टखनों को भी मजबूती मिलती है, जिससे खेल के दौरान प्रदर्शन बेहतर होता है और चोट लगने का खतरा कम होता है।

डॉ. कपिल का कहना है कि इन सभी एक्सरसाइज को एक साथ करने से दिल और फेफड़ों की कार्यक्षमता बेहतर होती है, शरीर की प्रतिक्रिया तेज होती है और अच्छी मात्रा में कैलोरी बर्न होती है। इसलिए यह वर्कआउट वजन कम करने में मददगार हो सकता है, साथ ही मांसपेशियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके आगे उन्होंने बताया कि यह ट्रेनिंग कोर मसल्स को मजबूत करती है, शरीर की मूवमेंट बेहतर बनाती है और खेल के साथ-साथ रोजमर्रा की जिंदगी में भी चोट लगने का खतरा कम करती है।

हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए

डॉ. कपिल के अनुसार, “हफ्ते में 2 से 3 बार इस तरह की ट्रेनिंग करना ज्यादातर लोगों के लिए पर्याप्त है। इससे स्टैमिना और फुर्ती में अच्छा सुधार देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि आप किसी अभिनेता की पूरी वर्कआउट रूटीन की नकल करें। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे फिटनेस बढ़ाएं।”

वर्कआउट से पहले किन बातों का रखें ध्यान

डॉ. कपिल सलाह देते हैं कि हर सेशन से पहले 10-15 मिनट का डायनेमिक वॉर्म-अप जरूर करें। स्प्रिंट लगाते समय शुरुआती कुछ कदमों के बाद शरीर को सीधा रखें, घुटनों को अच्छी तरह ऊपर उठाएं और हाथों को प्राकृतिक तरीके से आगे-पीछे चलाएं। कोन ड्रिल्स करते समय घुटनों को हल्का मोड़कर रखें, पैरों पर हल्के रहें और सिर्फ तेज दौड़ने की बजाय सही तरीके से दिशा बदलने पर ध्यान दें। वहीं, हर्डल जंप करते समय पैरों के अगले हिस्से (बॉल्स ऑफ द फीट) पर उतरें और घुटनों को हल्का मोड़कर रखें, ताकि झटके का असर कम हो।

इसके अलावा, पूरे वर्कआउट के दौरान कोर मसल्स को टाइट रखें, नियमित रूप से सांस लें और तेजी की बजाय सही तकनीक पर ध्यान दें। कठिन एक्सरसाइज को तुरंत शुरू करने की बजाय धीरे-धीरे अभ्यास करें। साथ ही, पर्याप्त पानी और वर्कआउट के बाद कूल-डाउन करना भी बेहद जरूरी है। कूल-डाउन में हल्की वॉकिंग, धीमी जॉगिंग और मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग शामिल है।

किन लोगों को बरतनी चाहिए सावधानी

डॉ. कपिल का कहना है कि, यह वर्कआउट काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए शुरुआत करने वाले लोगों को पहले वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग और सामान्य स्ट्रेंथ एक्सरसाइज की मदद से शरीर तैयार करना चाहिए। इसके बाद ही स्प्रिंट और प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज शुरू करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिल की बीमारी, अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर, पुराने जोड़ों की चोट या लंबे समय से कमर दर्द से परेशान लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

इन गलतियों से बचें

वॉर्म-अप किए बिना वर्कआउट नहीं करना चाहिए।

बहुत सख्त या ऊबड़-खाबड़ जमीन पर भी इसे करने से बचना चाहिए।

सही तकनीक छोड़कर सिर्फ तेजी पर ध्यान देने से बचें।

शरीर को पर्याप्त आराम देना जरूरी है।

अंत में डॉ. कपिल ने कहा कि लंबे समय तक फिट और चोट-मुक्त रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी नियमित अभ्यास और सही तकनीक है। सिर्फ ज्यादा मेहनत करना ही सफलता की कुंजी नहीं है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और जिन विशेषज्ञों से इंडियन एक्सप्रेस ने बात की, उनकी राय पर आधारित है। किसी भी तरह की नई एक्सरसाइज या फिटनेस रूटीन शुरू करने से पहले अपने फिटनेस ट्रेनर या डॉक्टर से सलाह जरूर लें।