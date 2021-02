कोरोनावायरस महामारी के दौरान ज्यादातर कंपनियों में कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कह दिया। संक्रमण के खतरे को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम कंपनियों की जरूरत बना गया। हालांकि, अब धीरे-धीरे स्थिति सुधर रही है। ऐसे में कंपनियां भी अब धीरे-धीरे खुल रही हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का वर्कप्लेस पर लौटने का बिल्कुल भी मन नहीं है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

वीडियो में एक लड़की ऑफिस खुलने की बात सुनकर इतनी हैरान हो गई कि उसने अपने दिल की बात वीडियो में कह डाली। वायरल हो रहे इस वीडियो में जो लड़की दिखाई दे रही है, उसका नाम हरजस सेठी है।

हरजस वीडियो में सीरियस होकर बैठी हुई हैं, और कह रही हैं, “काफी दिल दहला देने वाली घटना हुई है मेरे साथ। अभी तीन दिन पहले ऑफिस से एक मेल आया, जिसमें लिखा था, ‘रिटर्न टू वर्क।’ तो क्या मतलब हुआ इसका। मतलब अब रजाई से निकलकर नहाकर, तैयार होकर ऑफिस जाना पड़ेगा, लोगों की शक्लें देखनी पड़ेंगी।”

Biggest fear of employees working from home. Watch till the end.pic.twitter.com/Qhuj9YeT8k

