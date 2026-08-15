भारत में हरियाली तीज का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। देश के कई राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में तीज का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और सोलह श्रृंगार कर विधि-विधान से पूजा-पाठ करती हैं। हरियाली तीज को सबसे कठिन उपवास वाले त्योहारों में से एक माना जाता है क्योंकि, कई महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, जिसमें व्रत के दौरान पानी तक ग्रहण नहीं करतीं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन, अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और प्रकृति के सौंदर्य व हरियाली के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनने, मेहंदी लगाने और पारंपरिक श्रृंगार करने के साथ-साथ घर को सजाने की भी परंपरा है। खासकर तीज के दिन घर का कोई एक कोना अगर खूबसूरती से सजा दिया जाए तो पूरे घर में फेस्टिव माहौल नजर आने लगता है। कई बार समय की कमी के चलते लोग अपने घर को सजा नहीं पाते। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे आसान तरीके हैं जिनकी मदद से आप हरियाली तीज की सुबह घर को सुंदर और आकर्षक तरीके से सजा सकती हैं।

1- हरे रंग से ऐसे सजाएं कोना

हरियाली तीज पर हरे रंग का बेहद खास महत्व है। ऐसे में आप अपने घर के किसी खाली कोने को हरे रंग की साड़ी या दुपट्टे से बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सामने एक छोटी चौकी या स्टूल रखकर उस पर फूलों की सजावट की जा सकती है। बैकग्राउंड के साथ पीले, गुलाबी या लाल रंग के फूलों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

2- फूलों से करें सजावट

हरियाली तीज की सुबह कम समय में आप फूलों की मदद से भी एक खूबसूरत कोना तैयार कर सकते हैं। इसके लिए गेंदे, गुलाब, चमेली या मौसमी फूलों की छोटी-छोटी लड़ियां बनाकर दीवार पर लगा दें। फूलों से तोरण बनाकर दरवाजे या फेस्टिव कॉर्नर के ऊपर भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही छोटी-छोटी कांच की बोतलों में फूलों को रखकर आकर्षक लुक दिया जा सकता है।

3- झूला बढ़ाएगा शोभा

हरियाली तीज पर झूले का भी खास महत्व है। घर के अंदर, बालकनी, आंगन या किसी खाली जगह पर छोटा सजावटी झूला लगाया जा सकता है। झूले पर हरे, पीले या लाल रंग के कुशन रखकर फेस्टिव लुक दे सकते हैं। साथ ही चाहे तो झूले के आसपास फूलों की लड़ियां और हरे पत्तों की सजावट कर सकते हैं।

4- रंगोली

भारतीय घरों में पुराने समय से ही त्योहारों के मौके पर रंगोली बनाने की परंपरा रही है। हरियाली तीज के मौके पर भी बेहद कम समय में आप किसी कोने में रंगोली बनाकर फेस्टिव लुक दे सकते हैं। इसमें हरे, पीले, गुलाबी और सफेद रंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मौके पर फूलों, पत्तियों या गोल पैटर्न वाली सिंपल रंगोली ज्यादा खूबसूरत लगाती हैं।

5- हरे पौधों से दें नेचुरल टच

हरियाली तीज पर घर को फेस्टिव लुक देने के सबसे आसान और बेहतरीन तरीकों में से एक प्राकृतिक चीजों से सजावट करना शामिल है। इस मौके पर आप फेस्टिव कॉर्नर के आसपास छोटे गमले, हरे पौधे या पत्तियों की सजावट कर सकते हैं।

6- लाइट्स से सजाएं

फूलों और हरे रंग के साथ आप छोटी फेयरी लाइट्स या दीयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे यह जगह और भी खूबसूरत दिखाई देने लगती है। शाम के समय इनकी रोशनी माहौल को और भी खुशनुमा बना देगी। दीयों को फूलों की पंखुड़ियों से बने छोटे रंगोली डिजाइन के आसपास रखा जा सकता है।

7- इन चीजों से भी कर सकते हैं सजावट

अगर आप पारंपरिक तरह से सजावट करना चाहते हैं तो मिट्टी के दीये, छोटी टोकरी, रंगीन चूड़ियां, फूलों की माला, पारंपरिक पंखा या सजावटी छतरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में आप बेहद कम समय में इन चीजों की मदद से हरियाली तीज के मौके पर घर के किसी कोने को फेस्टिव कॉर्नर बना सकते हैं।

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