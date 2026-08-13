हरियाली तीज 15 अगस्त को है। ऐसे में महिलाएं अपने-अपने तरीके से इसे सेलिब्रेट करने का प्लान बना रही हैं। कोई साड़ी के लिए गहने खरीदने में व्यस्त है तो कोई मेहंदी की डिजाइन्स पसंद कर रहा है। ऐसी भागदौड़ के बीच अगर आपको पार्लर जाकर फेशियल करवाने का टाइम नहीं मिला या फिर आप पैसे नहीं बर्बाद करना चाहती हैं तो घर पर भी कुछ घरेलू उपाय अपना सकती हैं। इनकी मदद से आपको बिना फेशियल के भी चेहरे पर निखार लाने में मदद मिल सकती है। आइए जानें इसके बारे में।

ओट्स और शहद का स्क्रब

घर पर आप 2 चम्मच बारीक पिसे ओट्स में थोड़ा शहद और जरूरत हो तो कुछ बूंदें पानी या दही की मिलाकर लगा सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इसे लगाकर बहुत हल्के हाथों से 30–60 सेकंड मसाज करें और फिर धो लें। स्क्रब को ज्यादा देर तक रगड़ना नहीं है। अगर स्किन संवेदनशील है, मुंहासे हैं या जलन हो रही है तो स्क्रबिंग से बचें।

दही और शहद का फेस पैक

1 चम्मच दही में थोड़ा शहद मिलाकर चेहरे पर 10 मिनट लगाएं और फिर पानी से धो लें। यह खासतौर पर ड्राई और डल दिख रही स्किन के लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे चेहरा मुलायम और फ्रेश दिख सकता है।

बेसन और दूध/दही से हल्का फेस पैक

बेसन में दही या दूध मिलाकर पतला पेस्ट बनाएं। इसे 10 मिनट तक लगाएं। पूरी तरह सूखने के बाद जोर से रगड़ने के बजाय पानी से हल्के हाथों से साफ करें। इससे भी चेहरे पर चमक लाने में मदद मिल सकती है।

चावल के आटे और दही का फेस पैक

1 चम्मच बारीक चावल का आटा लें और उसमें इतना दही मिलाएं कि स्मूद पेस्ट बन जाए। इसे चेहरे पर 10 मिनट लगाएं और फिर पानी से हल्के हाथों से धो लें। यह त्वचा को साफ और मुलायम महसूस कराने में मदद कर सकता है, जिससे चेहरा फ्रेश दिखे।

घर पर करें 5 मिनट की क्विक फेसियल मसाज

अपने नियमित मॉइश्चराइजर या फेस ऑयल की बहुत कम मात्रा लेकर 3–5 मिनट हल्के हाथों से चेहरे की मसाज करें। ज्यादा दबाव डालने या त्वचा को खींचने से बचें। इसके बाद जरूरत हो तो अतिरिक्त प्रोडक्ट को साफ कर लें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी फेस पैक या स्क्रब को पूरे चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है, मुंहासे, रैशेज या किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम है, तो घरेलू उपाय आजमाने से पहले त्वचा विशेषज्ञ की सलाह लें।