Hariyali Teej ke Liye Mehendi Designs: हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं के लिए खास अवसर होता है। इस दौरान पूजा-व्रत के अलावा महिलाएं अपने श्रृंगार पर भी खास ध्यान देती हैं। चाहे साड़ी हो या ज्वेलरी हर चीज की तैयारी पहले से कर ली जाती है। इस साल 15 अगस्त को यह त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में अगर हाथों में मेहंदी रचाने का समय नहीं मिल पाए, तो अभी भी देर नहीं हुई है। यहां दिए गए कुछ डिजाइन आपके ट्रेडिशनल लुक को खास बनाने में मदद कर सकते हैं।

हरियाली तीज पर साड़ी, चूड़ियां, झुमके और खूबसूरत ज्वेलरी के साथ हाथों पर रची मेहंदी लुक में चार चांद लगा सकती है। ऐसे में अगर आप इस बार हरियाली तीज पर मेहंदी के डिजाइन तलाश रही हैं, तो यहां दिए गए कुछ पैटर्न से आइडिया ले सकती हैं। ये डिजाइन आपके हाथों को खूबसूरत और भरा-भरा दिखाने में मदद कर सकते हैं।

मोर डिजाइन मेहंदी

हाथों को भरा-भरा दिखाने के लिए मोर डिजाइन वाली इस मेहंदी से आइडिया लिया जा सकता है। तस्वीर में दिए गए डिजाइन की मदद से आप हाथों के आगे और पीछे अलग-अलग तरह से डिजाइन बनवा सकती हैं। अगर आपकी हाल ही में शादी हुई है और आपको ज्यादा हैवी मेहंदी नहीं रखनी, तो यह डिजाइन बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

ब्राइडल मेहंदी डिजाइन

सुहागिन महिलाएं हरियाली तीज पर खास तैयार होती हैं। हाथों में मेहंदी उनके श्रृंगार का अहम हिस्सा होता है। इसके लिए आप ब्राइडल मेहंदी डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं। यह दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। अगर आप हैवी आउटफिट पहन रही हैं, तो इस तरह के डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं।

मंडला आर्ट डिजाइन मेहंदी

हरियाली तीज के अवसर पर हाथों पर मंडला आर्ट डिजाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस डिजाइन की मेहंदी हर उम्र की महिलाओं पर खूब जचती है। इसे लगाना भी काफी आसान होता है। अगर हाथों को भरा हुआ दिखाना चाहती हैं, तो डिजाइन को बड़ा कर सकती हैं और उंगलियों पर भी डिजाइन बना सकती हैं। इस तरह हाथों को आकर्षक लुक मिल सकता है।

सिंपल फ्लोरल मेहंदी डिजाइन

कई बार महिलाएं काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि उन्हें मेहंदी लगाने का या पार्लर जाने का समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में आप घर पर सिंपल डिजाइन को रख सकती हैं। हाथों के आगे और पीछे इस मेहंदी डिजाइन को लगाया जा सकता है। इस तरह का डिजाइन सूट से लेकर साड़ी तक हर आउटफिट पर खूब जचेगा।

बैक हैंड मेहंदी डिजाइन

हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास त्योहार होता है। ऐसे में मोर डिजाइन और झूले वाले डिजाइन को हाथों पर उकेरा जा सकता है। इस तरह के डिजाइन थोड़े यूनिक लग सकते हैं, जिन्हें देखकर पति भी आपकी तारीफ कर सकते हैं।