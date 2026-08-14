Hariyali Teej ki Hardik Shubhkamnaye: सावन की हरियाली, बारिश की फुहार और भगवान शिव-पार्वती के आशीर्वाद से जुड़ा हरियाली तीज का त्योहार खुशियां और उत्साह लेकर आता है। इस खास मौके पर महिलाएं पूजा व व्रत करती हैं और साथ ही अपनों को प्यार भरे संदेश भेजकर शुभकामनाएं देती हैं। इस साल हरियाली तीज का त्योहार 15 अगस्त को मनाया जा रहा है। यह दिन शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है, जब वे अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। साथ ही भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा-अर्चना और सोलह श्रृंगार पर भी खास ध्यान देती हैं।
इस खास अवसर पर आमने-सामने या सोशल मीडिया के जरिए अपनों को बधाई दी जा सकती है। अपने रिश्तेदारों, करीबियों, दोस्तों या पड़ोसियों को इन संदेशों के जरिए शुभकामनाएं दे सकते हैं।
हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं
सावन की फुहार, खुशियों की बहार
हरियाली तीज आपके जीवन में भर दे प्यार।
हल्की-हल्की फुहार है,
ये सावन की बहार है,
आज हरियाली तीज का त्योहार है,
हरियाली तीज की शुभकामनाएं।
हरियाली तीज का त्योहार है,
पेड़ों पर पड़े हैं झूले,
दिलो में सबके प्यार है!
हरियाली तीज की शुभकमानाएं है आपके साथ।
बारिश की बूंदें इस सावन में,
फैलाएं चारों ओर हरियाली,
हरियाली तीज का त्योहार ले जाए,
आपकी सारी परेशानी,
हरियाली तीज की बधाई।
भगवान शिव की कृपा होगी
मिलता रहेगा मां पार्वती का आशीर्वाद
सब मिलकर मनाएंगे हरियाली तीज का पर्व
हरियाली तीज की शुभकामनाएं !
व्रत तीज का है श्रद्धा और सच्चे विश्वास का
माथे पर बिंदिया, हाथों में मेहंदी,
रिश्ता रहे मधुर हमारा
तीज की हार्दिक शुभकामनाए।
हाथों में सजी मेहंदी, खनके चूड़ियां,
जीवन में सदा बनी रहे प्यार और मिठास
आपके पूरे परिवार को हरियाली तीज की शुभकमानाएं।