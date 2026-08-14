Hariyali Teej 2026: हरियाली तीज सिर्फ पत्नी के लिए नहीं बल्कि पति-पत्नी के रिश्ते के लिए भी खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। इस साल हरियाली तीज 15 अगस्त को मनाई जा रही है। ऐसे में पति भी अपनी पत्नी को खास महसूस करवा सकते हैं। अगर आप अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहते हैं, तो कुछ गिफ्ट दे सकते हैं।

पत्नी को क्या गिफ्ट दिया जाए इसे लेकर कंफ्यूजन है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां दिए गए आइडियाज की मदद से हरियाली तीज पर आप पत्नी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।

हैंड मंगलसूत्र

हरियाली तीज पर पत्नियां अपने पति के लिए व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। ऐसे में आप उन्हें मंगलसूत्र गिफ्ट कर सकते हैं, जो उनके लिए एक अनमोल गिफ्ट हो सकता है। यह हर पल याद दिलाएगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। ऐसे में मिनिमलिस्ट हैंड मंगलसूत्र डिजाइन एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।

हैंडबैग

अगर आप अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहते हैं, तो हैंडबैग गिफ्ट दे सकते हैं। महिलाएं अपनी आउटफिट के साथ अलग-अलग तरह के हैंडबैग कैरी करना पसंद करती हैं। ऐसे में उनके कलेक्शन में एक खास बैग जुड़ जाएगा, जो उन्हें आपके प्यार और अपनेपन का अहसास कराएगा।

बांधनी साड़ी

महिलाओं को साड़ी पहनने का बहुत शौक होता है। ऐसे में तीज के मौके पर उन्हें ग्रीन कलर की बांधनी साड़ी गिफ्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप ग्रीन बैंगल्स और झुमकों भी गिफ्ट कर सकते हैं। यह तोहफा हमेशा उनके साथ एक यादगार लम्हे के रूप में रहेगा।

वॉच

पत्नी को खुश करने के लिए वॉच (घड़ी) गिफ्ट की जा सकती है। अगर आप उन्हें यह गिफ्ट देंगे तो वह अक्सर इसे अपने आउटफिट के साथ स्टाइल करेंगी। अगर आपकी पत्नी वर्किंग है, तो उनके लिए यह गिफ्ट बेहतरीन साबित हो सकता है।

पर्सनलाइज्ड चीजें

अगर इस बार आपके पास कम बजट है, तो पत्नी को खुश करने के लिए छोटा-सा तोहफा भी काफी होगा। इसके लिए पर्सनलाइज्ड फोटो फ्रेम, कप या कुशन कवर गिफ्ट किया जा सकता है। यह आपके रिश्ते को मजबूत बनाने और प्यार को दर्शाने का बेहतरीन तरीका साबित हो सकता है।

पायल

कुछ अलग और हटके गिफ्ट देना चाहते हैं तो पायल भी अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपके पास बाजार जाने का समय नहीं है, तो ऑनलाइन पायल डिजाइन देख सकते हैं। यह गिफ्ट आपकी पत्नी को काफी पसंद आ सकता है। हरियाली तीज पर उन्हें आप अपने हाथों से पायल पहना सकते हैं।