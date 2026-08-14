Alta Designs: हरियाली तीज पर महिलाएं पूजा व व्रत के साथ-साथ सोलह श्रृंगार भी करती हैं। साड़ी, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां और मेहंदी महिलाओं के सोलह श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसके साथ ही पैरों में आलता लगाने की भी परंपरा है, जो सुहागिन महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। शादी या किसी भी त्योहार पर सुहागिन महिलाएं आलता लगाती हैं। हर बार अगर आप एक ही तरीके से आलता लगा रही हैं, तो इस बार कुछ बदलाव कर सकती हैं।

हरियाली तीज 15 अगस्त को मनाई जा रही है और इस खास अवसर पर अपने ट्रेडिशनल लुक को खास बनाने के लिए यहां दिए गए कुछ आलता डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं। ये डिजाइन पैरों की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ-साथ लुक को भी आकर्षक बना सकते हैं।

फ्लोरल डिजाइन आलता

हाथों को सजाने के लिए मेहंदी और पैरों को आकर्षक दिखाने के लिए आलता बेहतरीन तरीका है। यह सुहागिन महिलाओं के सोलह श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अगर आप इस हरियाली तीज कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो फ्लोरल डिजाइन आलता रख सकती हैं। इस डिजाइन में पैरों के बीच फूल की आकृति को टूथपिक की मदद से बनाएं। साथ ही पैरों के साइड में बेल डिजाइन क्रिएट कर सकती हैं।

आलता विद व्हाइट डिजाइन

अगर आप पैरों में चौड़ा आलता लगाना पसंद करती हैं, तो उसे सजाने और आकर्षक बनाने के लिए ऊपर व्हाइट कलर से बेल या फूल पत्तियों के डिजाइन निकाल सकती हैं। इस तरह का आलता डिजाइन क्लासिक लुक देने में मदद कर सकता है। ये हैवी साड़ी या बॉर्डर वर्क साड़ी पर काफी जचेगा।

बंगाली स्टाइल आलता डिजाइन

अगर आपकी नई शादी हुई और पहली तीज मना रही हैं, तो इस तरह का आलता डिजाइन बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बंगाली स्टाइल आलता डिजाइन हर तरह की साड़ी पर काफी सुंदर लगता है। इसमें पैरों पर लाल रंग से बनाया गया डिजाइन और उसे सजाने के लिए सफेद रंग का इस्तेमाल होता है।

आलता विद डॉट पैटर्न

पैरों को आकर्षक और खूबसूरत दिखाने के लिए आलत को व्हाइट डॉट के साथ रखा जा सकता है। सबसे पहले आलता को पैरों के चारों तरफ लगाएं और फिर साइड से व्हाइट डॉट के साथ डिजाइन का बॉर्डर क्रिएट करें। डॉट से बॉर्डर क्रिएट करने के अलावा आप फ्लोरल या बेल डिजाइन भी बना सकती हैं। यह आलता डिजाइन आपके ट्रेडिशनल लुक को खास बनाने में मदद कर सकता है।

सिंपल आलता डिजाइन

सुहागिन महिलाएं अपने पैरों को आलता से सजाती हैं, जिसका धार्मिक महत्व भी है। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो सिंपल आलता डिजाइन भी ट्राई कर सकती हैं। यह पैरों को सुंदर दिखाता है और श्रृंगार को भी पूरा करता है। इसके लिए पैरों के चारों तरफ आलता लगाएं और बीच में अपने अनुसार गोल डिजाइन बनाएं और चारों तरफ बिंदी रखें। आलता का यह पारंपरिक डिजाइन महिलाओं को पसंद आ सकता है।