Green chilli storage tips: हरी मिर्च को अगर सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो यह जल्दी सूखने, गलने या सड़कर काली पड़ने लगती है। खासकर गर्मियों और बारिश के मौसम में हरी मिर्च में नमी आने से ये कुछ ही दिनों में खराब हो सकती है। अगर मिर्च गीली है और आपने इसे पॉलिथीन में बंद करके फ्रिज में रख दिया, तो यह 3 दिन भी नहीं चलेगी। ऐसे में यहां कुछ आसान स्टोरेज ट्रिक्स बताई जा रही हैं जिसकी मदद से आप हरी मिर्च लंबे समय तक फ्रेश और हरी रख सकते हैं। अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी खरीदी हुई हरी मिर्च कम से कम एक हफ्ते से 15-20 दिन तक चल जाए, तो आपको कुछ टिप्स फॉलो करने होंगे। यहां जानिए हरी मिर्च को सूखने और सड़ने से बचाने के आसान और असरदार तरीके।

हरी मिर्च को खराब होने से बचाने के लिए जानें ये जरूरी बातें| Best Way to Store Green Chilies