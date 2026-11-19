सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बाजार में कई तरह की सब्जियां बिकने लगती हैं। इनमें हरी मटर भी शामिल है, जिसकी मदद से ठंड के मौसम में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। हरी मटर से सब्जी से लेकर पराठे तक कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। खासकर उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में मटर का सेवन अधिक किया जाता है। अगर आप सुबह के नाश्ते में कुछ अलग स्वाद जोड़ना चाहते हैं, तो हरी मटर की रोटी बना सकते हैं।

हरी मटर के साथ कुछ मसालों और हरी सब्जियों को मिलाकर यह रोटी बनाई जाती है। यह न सिर्फ स्वादिष्ट होती है बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होती है। मटर में फाइबर, प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। आइए जानते हैं सुबह के नाश्ते में किस तरह कम समय में मटर की रोटी तैयार करें।

हरी मटर की स्वादिष्ट रोटी के लिए सामग्री

1 कप ताजी हरी मटर

2 कप गेहूं का आटा

1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई

1 इंच अदरक का टुकड़ा

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

आधा छोटा चम्मच अजवाइन

आधा छोटा चम्मच जीरा

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर (वैकल्पिक)

एक चुटकी हल्दी पाउडर

आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर

स्वादानुसार नमक

सेंकने के लिए घी या तेल

इस तरह बनाएं स्वादिष्ट हरी मटर की रोटी

सबसे पहले हरी मटर को छीलकर अच्छी तरह धो लें। इसके बाद एक साफ बर्तन में पानी गर्म कर उसमें मटर डालकर 4-5 मिनट तक उबाल लें। जब मटर थोड़ी नरम हो जाए, तो पानी छानकर उन्हें ठंडा होने दें। अब उबली हुई मटर को मिक्सर में डालें। इसमें अदरक और हरी मिर्च डालकर दरदरा या हल्का गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। पेस्ट ज्यादा पानी वाला न हो, वरना आटा अच्छे से गूंथने में समस्या हो सकती है।

अब एक बड़े बर्तन या परात में गेहूं का आटा लें और इसमें मटर का पेस्ट डालें। इसके बाद अजवाइन, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और बारीक कटा हरा धनिया डाल दें। इसके बाद थोड़ा तेल या घी डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। सभी चीजों को मिलाने के बाद धीरे-धीरे पानी डालते हुए आटा गूंथ लें। आटा गूंथने वक्त पानी की मात्रा का ध्यान रखें, क्योंकि मटर के पेस्ट में पहले से नमी होती है, ऐसे में ज्यादा पानी डालने से आटे की बनावट खराब हो सकती है। आटा गूंथने के बाद इसे करीब 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें।

इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें और सूखा आटा लगाकर इन्हें सामान्य रोटी की तरह बेल लें। अब तवा गर्म करें और उस पर रोटी डाल दें। एक तरफ हल्का भूरा होने के बाद इसे पलट दें। अब दूसरी तरफ भी अच्छी तरह सेंकें। दोनों तरफ घी या तेल लगाकर रोटी को सुनहरा होने तक अच्छी तरह सेंक लें। आपकी गरमागरम मटर की स्वादिष्ट रोटी तैयार है।

किसके साथ खाएं

हरी मटर की गरमागरम रोटी को आप नाश्ते में दही, हरे धनिया की चटनी, सफेद मक्खन या अचार के साथ परोस सकते हैं। इसे आप बच्चों के टिफिन में भी पैक करके दे सकते हैं।

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