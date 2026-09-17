Vishwakarma Puja 2026 Wishes Images: देशभर में आज यानी 7 सितंबर, गुरुवार को विश्वकर्मा पूजा का पर्व बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह दिन भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है, जिन्हें हिंदू मान्यताओं में देवताओं के वास्तुकार और शिल्प-कला के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। खासतौर पर कारीगरों, शिल्पकारों, इंजीनियरों, मशीनों और औजारों से जुड़े लोगों के लिए इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। इस मौके पर कई जगहों पर औजारों, मशीनों और कार्यस्थल की पूजा की जाती है।

विश्वकर्मा पूजा को विश्वकर्मा जयंती और विश्वकर्म दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन अगर आप भी परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों या अपने किसी खास को विश्वकर्मा पूजा की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए खूबसूरत संदेश और शुभकामनाएं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया स्टेटस या WhatsApp पर भेजने के लिए भी इनमें से अपना पसंदीदा संदेश चुन सकते हैं।

ॐ विश्वकर्मणे नमः

निर्बल हैं तुझसे बल मांगते हैं

करुणा के प्रयास से जल मांगते हैं

श्रद्धा का प्रभु जी फल मांगते हैं।

विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाई

भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद आपके हुनर को नई पहचान दे और जीवन में तरक्की के नए रास्ते खोले। विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!

हर कार्य में मिले सफलता का साथ,

सपनों का हो पूरा हर एक ख्वाब।

भगवान विश्वकर्मा करें जीवन रोशन,

आपका हर दिन बने सुनहरा और मधुरम।

विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं!

आपके हाथों का हुनर यूं ही निखरता रहे, हर मेहनत रंग लाए और सफलता आपके कदम चूमे। विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं।

धन, समृद्धि, वैभव, सुख–शान्ति देना,

भय, जन-जंजाल से मुक्ति देना,

संकट से लड़ने की शक्ति देना,

हे विश्वकर्मा, हे विश्वकर्मा।

विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाई

जिसके हुनर में मेहनत और हाथों में कला हो, उसकी राह कभी मुश्किल नहीं होती। भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे।

औजारों में कुशलता, काम में सफलता और जीवन में खुशियां बनी रहें। आपको और आपके परिवार को विश्वकर्मा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं।

जय-जय श्री भुवन विश्वकर्मा

कृपा करें श्री गुरुदेव सुधर्मा

श्री अरु विश्वकर्मा माहि

विज्ञानी कहें अंतर नाही

श्री विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

नई सोच, नया हुनर और सफलता की नई उड़ान—भगवान विश्वकर्मा की कृपा से आपके हर सपने को मंजिल मिले। विश्वकर्मा पूजा की बधाई!

मेहनत आपकी पहचान बने, हुनर आपकी ताकत बने और सफलता आपकी मंजिल। भगवान विश्वकर्मा की कृपा हमेशा बनी रहे।

तू ही रचयिता है इस सृष्टि का है कर्मा,

सदा ही तेरी जय हो श्री भुवन विश्वकर्मा।

विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं

हर काम में तरक्की मिले, हर कोशिश सफल हो और जीवन खुशियों से भर जाए। विश्वकर्मा पूजा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।

आज उन हाथों को सलाम, जो अपनी मेहनत और हुनर से कुछ नया बनाते हैं। भगवान विश्वकर्मा सभी के जीवन में सुख-समृद्धि लाएं।

मंगलमय हो यह पावन दिन,

सफलता और सुख दें हर क्षण।

विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद मिले अपार,

खुशियों से भर जाए आपका संसार।

विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!

मशीनें हों या औजार, कला हो या हुनर—हर काम में सफलता मिले और हर दिन नई उपलब्धि लेकर आए। हैप्पी विश्वकर्मा पूजा!

भगवान विश्वकर्मा से यही प्रार्थना है कि आपके हुनर को सही दिशा, मेहनत को सफलता और जीवन को खुशियों का आशीर्वाद मिले। विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं!