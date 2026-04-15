Happy Vishu 2026 Wishes: केरल समेत दक्षिण भारत के कई हिस्सों में विशु धूमधाम से मनाया जाता है। यह केरल के प्रमुख पर्वों में से एक है। इसे मलयालम नववर्ष भी कहते हैं। मेष संक्रांति को विशु पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाए जाने का तरीका भी बेहद अनोखा है। विशु पर्व के दिन रात 12 बजे ही लोग भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने समृद्धि का प्रतीक माने जाने वाली कुछ चीजों को रख देते हैं।

इनमें चावल, कटहल, नींबू, सुनहरी ककड़ी, खीरा, संतरा, अंगूर, पान के पत्ते, एक तेल का दीपक, दर्पण, सुनहरे पीले कोन्ना फूल, सिक्के, पैसे शामिल होते हैं। इतना ही नहीं साथ में रामायण या फिर भगवद्गगीता को भी रखा जाता है। इस रस्‍म को ही व‍िषु कानी या विशुक्कानी कहते हैं।

ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से परिवार में पूरे साल सुख-समृद्धि बनी रहती है। लोग सुबह उठकर आंखे बंद करके पूजा घर में जाते हैं और आंख खोलने के बाद सबसे पहले विशुक्कानी को देखते हैं। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। कई तरह के भोज बनते हैं।

विशु के पावन पर्व पर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो।

नए साल की हर सुबह आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आए।

जैसे विशुक्कानी में सजे सोने-फल-फूल शुभता का प्रतीक हैं,

वैसे ही आपका जीवन भी खुशियों और सफलता से सजा रहे।

आप और आपके परिवार को विशु की हार्दिक शुभकामनाएं।

नई उम्मीदें, नए सपने और नई खुशियां लेकर आए ये विशु।

दोस्ती यूं ही बनी रहे और जीवन में तरक्की मिलती रहे।

Happy Vishu

सुनहरे सपनों का झंकार लाया है नववर्ष,

खुशियों का अनमोल उपहार लाया है नववर्ष,

आपकी राहों में फूलों को बिखराकर लाया है नववर्ष,

महकी हुई बहारों की खुशबू लाया है नववर्ष!

Happy Vishu 2026

भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से आपके जीवन में उजाला,

मन में शांति और घर में खुशहाली बनी रहे।

विशु का यह नया वर्ष मंगलमय हो।

सुनहरे कणि, नई किरणें और ढेर सारी खुशियां —

आपको और आपके अपनों को विशु की ढेरों शुभकामनाएं।

हंसो और हंसाओ, चाहे जो भी हो पल

खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल

आपका नववर्ष मंगलमय हो

Happy Vishu 2026