Happy Vishu 2019 Wishes Images, Quotes, Status, Wallpaper, Messages: विशु एक मलयालम न्यू ईयर फेस्टिवल है जिसे केरल, कर्नाटक और देश के अन्य जगहों पर भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष विशु 15 अप्रैल को मनाया जाएगा। यह पर्व इसलिए मनाया जाता क्योंकि इसी दिन से केरल में धान की बुनाई शुरू हो जाती है। यही कारण है कि इस पर्व को केरलवासी बड़े धूम-धाम से मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय सूर्य बिलकुल सीधा पूर्व से विष्णु(विशु) पर पड़ता है। इस समय भगवान विष्णु और उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन के बारे में यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारा था। इस त्योहार को और अच्छी तरह सेलिब्रेट करने के लिए और अपने खुशी को दोगुना करने के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज, ग्रीटिंग्स, स्टेटस, कोट्स और वॉलपेपर भेजकर विश कर सकते हैं।

नए साल में गुलाब ढेरों खिलाने हैं,

नए साल में गुलाब ढेरों खिलाने हैं,

रोते हुए दोस्त सारे मनाने हैं,

बंद आंखों में जो चुभ रहे हैं रेत की तरह,

बंद आंखों में जो चुभ रहे हैं रेत की तरह,

पलको को खोलके आंसू सारे गिराने है।।

Happy Vishu 2019

(Designed by Nidhi Mishra/The Indian Express) (Designed by Nidhi Mishra/The Indian Express)

भुला दो बीता हुआ कल

दिल में बसाओ आने वाला कल

हंसो और हंसाओ, चाहे जो भी हो पल

खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल।।

Happy Vishu 2019

Start the year with a smile,

Celebrate with the family and share the memories.

Cherish the experience and treasure it.

Let the happy moments be your inspiration in life throughout the year.

Happy Vishu 2019

(Designed by Nidhi Mishra/The Indian Express) (Designed by Nidhi Mishra/The Indian Express)

Wishing you a new year, bursting with joy,

roaring with laughter and full of fun.

Happy Vishu 2019

सूरज की तरह चमकें,

पानी की तरह रहें शीतल,

बनी रहे शहद सी म‍िठास, इस विशु है यही आस।।

Happy Vishu 2019

(Designed by Nidhi Mishra/The Indian Express) (Designed by Nidhi Mishra/The Indian Express)

Vishu stands for new and fresh

Life is always new and fresh

Let us strive to make all days Vishu

Happy Vishu 2019