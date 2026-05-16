Vat Savitri Vrat ki Hardik Shubhkamnaye: अखंड सौभाग्य की कामना लिए सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं। इस बार यह व्रत 16 मई को है। यह व्रत पति की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि के लिए रखा जाता है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि इस व्रत से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए सत्यवान, सावित्री और यम की पूजा करती हैं।

इस दिन वट के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा की जाती है। यदि आप भी वट सावित्री का व्रत करती हैं या आपके दोस्त रिश्तेदार इस त्योहार को मनाते हैं, तो आप इन संदेशों को शेयर कर सकते हैं। साथ ही महिलाएं अपनी सुहागिन सखी-सहेलियों को संदेश भेजकर इस दिन की शुभकामनाएं दे सकती हैं।

वट सावित्री व्रत आपके दांपत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और खुशियों की मिठास बनाए रखे। शुभ वट सावित्री व्रत।

आशीर्वाद बड़ों का, प्यार पति का,
सदा मिले दुआएं सबकी,
वट सावित्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

मां सावित्री की अटूट निष्ठा और समर्पण आपके वैवाहिक जीवन को हमेशा मजबूत बनाए रखे। वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।

जोड़ी मेरी तेरी कभी ना टूटे,
साथ जन्म तक साथ रहे हमारा,
हर पल हो खुशियां,
यही है वट सावित्री की शुभकामनाएं।

वट वृक्ष की तरह आपका रिश्ता भी हमेशा मजबूत, स्थिर और सुखमय बना रहे। शुभ वट सावित्री व्रत।

आपकी लंबी आयु की मुझे दरकार है,
व्रत कर रही हूं मैं, हर जन्म में आपका इंतजार है।

इस पावन व्रत पर भगवान से प्रार्थना है कि आपके परिवार में हमेशा सुख, शांति और प्रेम बना रहे।

वट सावित्री व्रत आपके जीवन में सौभाग्य, खुशहाली और रिश्तों में मिठास लेकर आए। शुभकामनाएं।

सावित्री-सत्यवान जैसा अटूट प्रेम और विश्वास आपके दांपत्य जीवन में हमेशा बना रहे। वट सावित्री व्रत मंगलमय हो।

इस शुभ अवसर पर आपके जीवन का हर रिश्ता सम्मान, विश्वास और प्रेम से भरा रहे। शुभ वट सावित्री व्रत।

वट सावित्री व्रत का यह पावन दिन आपके जीवन में नई खुशियां और रिश्तों में मजबूती लेकर आए।

मां सावित्री का आशीर्वाद आपके परिवार को हर कठिनाई से सुरक्षित रखे और जीवन खुशियों से भर दे।

आपके सुहाग की चमक हमेशा बनी रहे और वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं।

वट वृक्ष की छांव की तरह आपके जीवन में भी हमेशा शांति, प्रेम और सुरक्षा बनी रहे। शुभ वट सावित्री व्रत।

यह व्रत आपके रिश्ते में अपनापन, समझ और साथ की मिठास को और गहरा करे। हार्दिक शुभकामनाएं।

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