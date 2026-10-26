Valmiki Jayanti 2026 Wishes: महर्षि वाल्मीकि जयंती हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस साल 26 अक्टूबर, सोमवार को वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। महर्षि वाल्मीकि को रामायण का रचयिता और आदिकवि माना जाता है। यह दिन उनके ज्ञान, विचारों और साहित्यिक योगदान को याद करने का अवसर है। इस खास मौके पर आप भी अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों को वाल्मीकि जयंती के ये शुभकामना संदेश, कोट्स और बधाइयां भेज सकते हैं।

वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं: संदेश और कोट्स

रामायण रचकर जग को राह दिखाई,

महर्षि वाल्मीकि ने ज्ञान की ज्योति जलाई।

उनकी सीख जीवन में अपनाएं,

सत्य और सदाचार के पथ पर आगे बढ़ते जाएं।

वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

महर्षि वाल्मीकि के विचार जीवन में ज्ञान, सत्य और सदाचार का प्रकाश फैलाएं। आप सभी को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

ज्ञान और सद्कर्म का दीप जलाएं,

महर्षि वाल्मीकि के आदर्श अपनाएं।

जीवन में प्रेम और खुशहाली आए,

हर दिन नई उम्मीद लेकर आए।

वाल्मीकि जयंती की हार्दिक बधाई!

महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाएं हमें सही राह पर चलने और जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती रहें। वाल्मीकि जयंती की ढेरों शुभकामनाएं।

रामायण की रचना कर अमर हुए महान,

महर्षि वाल्मीकि को शत-शत प्रणाम।

उनकी शिक्षाएं देती रहें प्रेरणा अपार,

जीवन में बना रहे खुशियों का संसार।

हैप्पी वाल्मीकि जयंती!

ज्ञान की ज्योति मन में जले, सद्भावना से हर रिश्ता खिले। महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों से जीवन में नई दिशा मिले। वाल्मीकि जयंती की हार्दिक बधाई!

आदिकवि वाल्मीकि का संदेश अपनाएं,

सत्य और मानवता की राह पर कदम बढ़ाएं।

ज्ञान से जीवन का हर अंधेरा मिटे,

हर मन में प्रेम और सद्भाव खिले।

वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं!

महर्षि वाल्मीकि के जीवन से प्रेरणा लेकर हम सभी सत्य, प्रेम और मानवता के मार्ग पर आगे बढ़ें। आप सभी को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं।

जिनकी लेखनी ने रामकथा को अमर बनाया,

जिनके ज्ञान ने जग को सही मार्ग दिखाया।

उनके आदर्शों से जीवन संवारें,

सच्चाई और प्रेम से रिश्ते निखारें।

वाल्मीकि जयंती की हार्दिक बधाई!

रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान और संकल्प से जीवन को नई दिशा दी जा सकती है। इस पावन अवसर पर आपको सुख, शांति और समृद्धि की शुभकामनाएं।

महर्षि वाल्मीकि के विचारों का उजाला,

हर जीवन को खुशियों से भरने वाला।

उनकी शिक्षाओं को मन में बसाएं,

सदाचार के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं।

आपको वाल्मीकि जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!

महर्षि वाल्मीकि का ज्ञान और उनके आदर्श सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आपके जीवन में खुशहाली आए और हर कदम पर सफलता मिले। वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

रामायण के रचयिता को बारंबार प्रणाम,

महर्षि वाल्मीकि को समर्पित यह पावन दिन महान।

उनके विचारों से जीवन में प्रकाश आए,

हर कदम पर सत्य और धर्म का साथ निभाएं।

वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

महर्षि वाल्मीकि की अमूल्य शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और प्रेम, करुणा व सद्भाव का संदेश फैलाएं। आप सभी को वाल्मीकि जयंती की बहुत-बहुत बधाई।

ज्ञान की राह पर चलते रहें,

सच्चाई के दीप जलते रहें।

महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों से प्रेरणा मिले,

हर घर-आंगन में सुख-शांति के फूल खिलें।

वाल्मीकि जयंती की बधाई!