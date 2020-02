Happy Valentine’s Week Days 2020 Wishes Images, Quotes, Status, Wallpapers, Messages, Photos, Pics: जैसा कि हम सभी को पता है कि फरवरी के महीने में वेलेंटाइन वीक की शुरूआत होती है। 7 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी को यह खत्म होता है। यह वीक प्रेमी जोड़ों के लिए बेहद खास होता है। वैसे तो अपने प्यार को व्यक्त करने का कोई एक दिन नहीं होता है, लेकिन भागदौड़ की जिंदगी के कारण लोग समय नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए वेलेंटाइन डे के मौके पर अपने पार्टनर को समय दें और उन्हें स्पेशल फील करवाएं। वेलेंटाइन डे पर लोग अपने प्यार के लिए सरप्राइज भी रखते हैं। उन्हें फूल, गिफ्ट्स या फिर डेट पर ले जाकर उन्हें अच्छा और खास महसूस करवाते हैं। इसके अलावा लोग अपने प्यार और क्रश को लोग सोशल मीडिया के जरिए मैसेज और कोट्स भेजकर भी वेलेंटाइन डे विश करते हैं। आइए यहां से लें बेहतरीन और ट्रेंडिंग कोट्स-

1. Love is our true destiny. We do not find the meaning of life by ourselves alone – we find it with another.

Happy Valentines Day

2. कितना प्यार है इस दिल में तेरे लिए, अगर बयां कर दिया तो तूं

नहीं ये दुनिया मेरी दिवानी हो जायेगी..

हैप्पी वैलेंटाइनन्स डे

3. जो इश्क़ दूरियों में भी बरकरार रहे वो इश्क़ ही कुछ और होता है….

हैप्पी वैलेंटाइन्स डे