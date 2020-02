Happy Valentine’s Day 2020 Wishes Messages, Images, Shayari, Status: प्यार शब्दों का मोहताज नहीं होता…. वेलेंटाइन डे के मौके पर अपने प्यार से शेयर करें ये मैसेज

Happy Valentine’s Day 2020 Wishes Messages, Images, Quotes, Shayari, Status, Photos, Greetings Cards: वेलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना लगभग हर कपल पसंद करता है। हर साल 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे देशभर में मनाया जाता है। इस दिन कपल्स एक-दूसरे के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं और स्पेशल महसूस करवाते हैं। इसके अलावा वेलेंटाइन डे मनाते के पीछे एक कहानी भी है। इस दिन रोम के राजा क्लाउडियस ने संत वेलेंटाइन को फांसी पर चढ़ाया था क्योंकि वह शादी और प्यार को सपोर्ट करते थे। रोम का राजा प्रेम विवाह के पूरे खिलाफ था। इसके अलावा कपल्स वेलेंटाइन डे को अपने पार्टनर के लिए स्पेशल बनाने के लिए उन्हें मैसेज और शायरी सोशल मीडिया के जरिए शेयर करते हैं-

1. चलो आज खामोश प्यार को इक नाम दे दें

अपनी मुहब्बत को इक प्यारा अंज़ाम दे दें

इससे पहले कहीं रूठ न जाएँ मौसम

अपने धड़कते हुए अरमानों एक सुरमई शाम दे दें।।

हैप्पी वेलेंटाइन डे

2. प्यार शब्दों का मोहताज नहीं होता

दिल में हर किसी के राज़ नही होता

क्यों इंतज़ार करते है सभी वैलेंटाइन डे का

क्या साल का हर दिन प्यार का हक़दार नहीं होता?

हैप्पी वेलेंटाइन डे

3. प्यार वो एहसास है जो मिटता नहीं

प्यार वो पर्वत है जो झुकता नहीं

प्यार की कीमत क्या है हमसे पूछो

प्यार वो अनमोल हिरा है जो बिकता नहीं

हैप्पी वेलेंटाइन डे

4. हर शख्स मुझे ज़िन्दगी जीने का तरीका बताता है

उन्हें कैसे समझाऊं कि एक “ख्वाब” अधूरा है मेरा

वरना जीना तो मुझे भी आता है

हैप्पी वेलेंटाइन डे

5. मिल सके आसानी से

उसकी ख्वाहिश किसे है ?

ज़िद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं

You are my Angel… I love you

हैप्पी वेलेंटाइन डे

6. जिनकी झलक में करार बहुत है

उसका मिलना दुशवार बहुत है

जो मेरे हाथों की लकीरों में नहीं

उस से हमें प्यार बहुत है

जिस को मेरे दिल का रास्ता भी नहीं मालूम

इन धडकनों को उसका इन्तजार बहुत है

हैप्पी वेलेंटाइन डे

7. तू जो नहीं है तो एक कमी सी है

चेहरे पर झूठी हंसी और आँखों में नमी सी है

ख्वाबो में खयालातो में तेरा ही भूत सवार है

किसी और का नहीं मुझे सिर्फ तेरा ही इंतज़ार है

हैप्पी वेलेंटाइन डे