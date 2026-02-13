वैलेंटाइन डे 14 फरवरी यानी शनिवार को मनाया जा रहा है। हर कोई अपने-अपने तरीके से इस दिन को यादगार बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। रोज डे शुरू होने वाला (Valentine’s Week) अब पूरा होने वाला है। इसमें प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे (Promiss Day), हग डे (Hug Day) और किस डे आता है। इस दिन लोग अपने पार्टनर, क्रश या जिसे वो पसंद करते हैं, उनके प्रति अपना प्यार जताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। गिफ्ट्स देना, रोमांटिक डेट्स पर जाना और सरप्राइज प्लान करना प्यार के एहसास को और भी खास बनाता है। वैलेंटाइन पर आप अपने पार्टनर को कम शब्दों में ज्यादा प्यार का एहसास दिलवाना चाहते हैं तो उन्हें रोमांटिक मैसेज, विशेज और शायरियां भेज सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, परिजनों और अपने खास लोगों को भी मैसेज भेजकर वैलेंटाइन डे विश कर सकते हैं।
अरमान कितने भी हों, आरजू तुम ही हो, गुस्सा कितना भी हो, प्यार तुम ही हो, ख्वाब कोई भी हो, उसमें तुम ही हो। Happy Valentine Day!
मेरे चेहरे की हंसी हो तुममेरे दिल की हर खुशी हो तुम मेरे होठों की मुस्कान हो तुम,धड़कता है मेरा ये दिल जिसके लिए वो मेरी जान हो तुम। Happy Valentine Day!
सफर वहीं तक है जहां तक तुम हो नजर वहीं तक है जहां तक तुम हो हजारों फूल देखे हैं इस गुलशन में मगर खुशबू वहीं तक है जहां तक तुम हो। Happy Valentine Day!
कुछ सोचता हूं तो तेरा ख्याल आ जाता है कुछ बोलता हूं तो तेरा नाम आ जाता है कब तक छुपा के रखूं दिल की बात को तेरी हर अदा पर मुझे प्यार आ जाता है। Happy Valentine Day!
देखो एक बार फिर से प्यार का मौसम आया साथ में लाया ढेर सारे तोहफे और प्यार भरा मंजर अब छोड़ भी दो बस अपने सारे काम देखो प्यार भरा संदेश है आया। Happy Valentine Day!
आंखों की गहराई को समझ नहीं सकते होंठों से कुछ कह नहीं सकते कैसे बयां करें हम आपको हाल इस दिल का तुम्हीं हो जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। Happy Valentine Day!
मेरे लिए घर चार दिवारी नहीं है मेरे लिए घर तुम्हारा होना है हैप्पी वैलेंटाइन डे, माई वैलेंटाइन। Happy Valentine Day!
तुम्हारे साथ हर पल बिताना आसान है और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का फैसला करना और भी आसान है विल यू बी माई फॉरएवर वैलेंटाइन। Happy Valentine Day!
मेरी दुनिया, मेरी खुशियां, मेरा जहां हो तुम… Happy Valentine Day!
कभी हंसाता है ये प्यार कभी रुलाता है ये प्यार हर पल की याद दिलाता है ये प्यार चाहो या न चाहो पर आपके होने पर अहसास दिलाता है यह प्यार।Happy Valentine Day!
अच्छा लगता हैं तेरा नाम मेरे नाम के साथ जैसे कोई खूबसूरत सुबह जुड़ी हो किसी हसीन शाम के साथ। Happy Valentine Day!
कागज भी हमारे पास है, कलम भी हमारे पास है, लिखूं तो क्या लिखूं जनाब, ये दिल तो आपके पास है। Happy Valentine Day!
तेरे बिना अधूरा है मेरा हर ख्वाब, तेरे बिना सूनी है मेरी हर बात, तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरी राह, तेरे बिना अधूरी है मेरी हर सांस।
तेरी हंसी से मेरा दिन बन जाता है, तेरी यादों से मेरा मन खिल जाता है, तू है तो हर लम्हा खास लगता है, तेरे बिना ये दिल उदास रहता है! Happy Valentine’s Day 2026
हर धड़कन में तेरा नाम बसा है, हर सांस ने तेरा एहसास किया है, तू ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है, इस दिल ने बस तुझसे ही इकरार किया है! Happy Valentine’s Day 2026
ना दौलत चाहिए, ना शोहरत चाहिए, बस तेरा साथ जिंदगी भर चाहिए, हर जन्म तुझसे ही प्यार करूं, बस यही दुआ बार-बार करूं! Happy Valentine’s Day 2026
ना दूर कभी जाना, ना हमें भुलाना, इस रिश्ते को हमेशा यूं ही निभाना, दिल से निभाएंगे हर एक कसमें, हर जन्म तेरा साथ चाहेंगे सनम! Happy Valentine’s Day 2026
इश्क की खुशबू हवा में घुल जाए, तेरी बाहों में दुनिया भूल जाए, संग तेरे हर लम्हा हसीन लगे, तेरे बिना धड़कन भी रुकी-रुकी लगे! Happy Valentine’s Day 2026
तेरी बाहों में सुकून सा लगता है, तेरा साथ मुझे खुद से ज्यादा प्यारा लगता है, ना जाने कैसा जादू कर दिया तूने, कि हर लम्हा बस तेरा ही ख्याल रहता है! Happy Valentine’s Day 2026