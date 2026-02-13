वैलेंटाइन डे 14 फरवरी यानी शनिवार को मनाया जा रहा है। हर कोई अपने-अपने तरीके से इस दिन को यादगार बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। रोज डे शुरू होने वाला (Valentine’s Week) अब पूरा होने वाला है। इसमें प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे (Promiss Day), हग डे (Hug Day) और किस डे आता है। इस दिन लोग अपने पार्टनर, क्रश या जिसे वो पसंद करते हैं, उनके प्रति अपना प्यार जताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। गिफ्ट्स देना, रोमांटिक डेट्स पर जाना और सरप्राइज प्लान करना प्यार के एहसास को और भी खास बनाता है। वैलेंटाइन पर आप अपने पार्टनर को कम शब्दों में ज्यादा प्यार का एहसास दिलवाना चाहते हैं तो उन्हें रोमांटिक मैसेज, विशेज और शायरियां भेज सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, परिजनों और अपने खास लोगों को भी मैसेज भेजकर वैलेंटाइन डे विश कर सकते हैं।

19:27 (IST) 14 Feb 2026

वैलेंटाइन डे के लिए 2 लाइन की शायरी

अरमान कितने भी हों, आरजू तुम ही हो, गुस्सा कितना भी हो, प्यार तुम ही हो, ख्वाब कोई भी हो, उसमें तुम ही हो। Happy Valentine Day!

18:19 (IST) 14 Feb 2026

हिंदी में वैलेंटाइन डे के लिए प्यार भरे संदेश

17:40 (IST) 14 Feb 2026

वैलेंटाइन डे के लिए प्यार भरे संदेश Valentine Day Shayari for Lover

मेरे चेहरे की हंसी हो तुममेरे दिल की हर खुशी हो तुम मेरे होठों की मुस्कान हो तुम,धड़कता है मेरा ये दिल जिसके लिए वो मेरी जान हो तुम। Happy Valentine Day!

16:20 (IST) 14 Feb 2026

वैलेंटाइन डे के लिए रोमांटिक शायरी

सफर वहीं तक है जहां तक तुम हो नजर वहीं तक है जहां तक तुम हो हजारों फूल देखे हैं इस गुलशन में मगर खुशबू वहीं तक है जहां तक तुम हो। Happy Valentine Day!

15:18 (IST) 14 Feb 2026

वैलेंटाइन डे के लिए रोमांटिक शायरी

14:34 (IST) 14 Feb 2026

Valentine Day Shayari for Wife

देखो एक बार फिर से प्‍यार का मौसम आया साथ में लाया ढेर सारे तोहफे और प्यार भरा मंजर अब छोड़ भी दो बस अपने सारे काम देखो प्यार भरा संदेश है आया। Happy Valentine Day!

13:37 (IST) 14 Feb 2026

वैलेंटाइन डे के लिए रोमांटिक लाइनें

आंखों की गहराई को समझ नहीं सकते होंठों से कुछ कह नहीं सकते कैसे बयां करें हम आपको हाल इस दिल का तुम्हीं हो जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। Happy Valentine Day!

12:33 (IST) 14 Feb 2026

वैलेंटाइन डे शायरी

मेरे लिए घर चार दिवारी नहीं है मेरे लिए घर तुम्हारा होना है हैप्पी वैलेंटाइन डे, माई वैलेंटाइन। Happy Valentine Day!

12:10 (IST) 14 Feb 2026

Valentine day 2026 wishes

मेरी आंखों का ख्वाब बस तुम हो, मेरे दिल की अरमान बस तुम हो जीते हैं हम बस तुम्हारे सहारे क्योंकि मेरे दिल की धड़कन बस तुम हो। Happy Valentine Day!

12:08 (IST) 14 Feb 2026

वैलेंटाइन डे के लिए रोमांटिक शायरी Valentine's day 2026 wish

11:29 (IST) 14 Feb 2026

वैलेंटाइन डे के लिए रोमांटिक लाइनें

तुम्हारे साथ हर पल बिताना आसान है और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का फैसला करना और भी आसान है विल यू बी माई फॉरएवर वैलेंटाइन। Happy Valentine Day!

11:28 (IST) 14 Feb 2026

Valentine's day 2026 wish

11:27 (IST) 14 Feb 2026

Valentine day 2026 wishes quotes

मेरी दुनिया, मेरी खुशियां, मेरा जहां हो तुम… Happy Valentine Day!
10:59 (IST) 14 Feb 2026

Valentines day wishes in hindi

10:59 (IST) 14 Feb 2026

Happy valentines day wishes in hindi

10:14 (IST) 14 Feb 2026

वेलेंटाइन डे शायरी फॉर लव (Valentine Day Shayari for Lover)

09:24 (IST) 14 Feb 2026

वैलेंटाइन डे के लिए 2 लाइन की शायरी

08:17 (IST) 14 Feb 2026

हिंदी में वैलेंटाइन डे के लिए प्यार भरे संदेश

आपके आने से मेरी जिंदगी हो गई कितनी खूबसूरत दिल में बसाई है मैंने बस आपकी ही सूरत कभी भी नहीं जाना दूर हमसे भूलकर भी क्योंकि हमें हर कदम पर है आपकी बेहद जरूरत। Happy Valentine Day!

07:14 (IST) 14 Feb 2026

वेलेंटाइन डे कोट्स फॉर हस्बैंड (Valentine Day Quotes for Husband)

06:26 (IST) 14 Feb 2026

वैलेंटाइन डे के लिए रोमांटिक लाइनें

05:01 (IST) 14 Feb 2026

वैलेंटाइन डे के लिए प्यार भरे संदेश Valentine Day Shayari for Lover

अच्छा लगता हैं तेरा नाम मेरे नाम के साथ जैसे कोई खूबसूरत सुबह जुड़ी हो किसी हसीन शाम के साथ। Happy Valentine Day!

04:22 (IST) 14 Feb 2026

वैलेंटाइन डे के लिए रोमांटिक शायरी

03:22 (IST) 14 Feb 2026

वेलेंटाइन डे शायरी फॉर लव (Valentine Day Shayari for Lover)

02:43 (IST) 14 Feb 2026

वैलेंटाइन डे के लिए 2 लाइन की शायरी

तेरे बिना अधूरा है मेरा हर ख्वाब, तेरे बिना सूनी है मेरी हर बात, तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरी राह, तेरे बिना अधूरी है मेरी हर सांस।

02:05 (IST) 14 Feb 2026

हिंदी में वैलेंटाइन डे के लिए प्यार भरे संदेश

तेरी हंसी से मेरा दिन बन जाता है, तेरी यादों से मेरा मन खिल जाता है, तू है तो हर लम्हा खास लगता है, तेरे बिना ये दिल उदास रहता है! Happy Valentine’s Day 2026

01:43 (IST) 14 Feb 2026

वेलेंटाइन डे कोट्स फॉर हस्बैंड (Valentine Day Quotes for Husband)

हर धड़कन में तेरा नाम बसा है, हर सांस ने तेरा एहसास किया है, तू ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है, इस दिल ने बस तुझसे ही इकरार किया है! Happy Valentine’s Day 2026

01:06 (IST) 14 Feb 2026

वैलेंटाइन डे वाली शायरी

ना दौलत चाहिए, ना शोहरत चाहिए, बस तेरा साथ जिंदगी भर चाहिए, हर जन्म तुझसे ही प्यार करूं, बस यही दुआ बार-बार करूं! Happy Valentine’s Day 2026

01:06 (IST) 14 Feb 2026

Valentine Day Shayari for Wife

ना दूर कभी जाना, ना हमें भुलाना, इस रिश्ते को हमेशा यूं ही निभाना, दिल से निभाएंगे हर एक कसमें, हर जन्म तेरा साथ चाहेंगे सनम! Happy Valentine’s Day 2026

00:33 (IST) 14 Feb 2026

वेलेंटाइन डे कोट्स फॉर वाइफ (Valentine Day Quotes for Wife)

इश्क की खुशबू हवा में घुल जाए, तेरी बाहों में दुनिया भूल जाए, संग तेरे हर लम्हा हसीन लगे, तेरे बिना धड़कन भी रुकी-रुकी लगे! Happy Valentine’s Day 2026

00:08 (IST) 14 Feb 2026

वैलेंटाइन डे के लिए रोमांटिक लाइनें

तेरी बाहों में सुकून सा लगता है, तेरा साथ मुझे खुद से ज्यादा प्यारा लगता है, ना जाने कैसा जादू कर दिया तूने, कि हर लम्हा बस तेरा ही ख्याल रहता है! Happy Valentine’s Day 2026