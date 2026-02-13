वैलेंटाइन डे 14 फरवरी यानी शनिवार को मनाया जा रहा है। हर कोई अपने-अपने तरीके से इस दिन को यादगार बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। रोज डे शुरू होने वाला (Valentine’s Week) अब पूरा होने वाला है। इसमें प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे (Promiss Day), हग डे (Hug Day) और किस डे आता है। इस दिन लोग अपने पार्टनर, क्रश या जिसे वो पसंद करते हैं, उनके प्रति अपना प्यार जताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। गिफ्ट्स देना, रोमांटिक डेट्स पर जाना और सरप्राइज प्लान करना प्यार के एहसास को और भी खास बनाता है। वैलेंटाइन पर आप अपने पार्टनर को कम शब्दों में ज्यादा प्यार का एहसास दिलवाना चाहते हैं तो उन्हें रोमांटिक मैसेज, विशेज और शायरियां भेज सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, परिजनों और अपने खास लोगों को भी मैसेज भेजकर वैलेंटाइन डे विश कर सकते हैं।

