Happy Teddy Day Wishes, Images, Photos, Shayari: वैलेंटाइन वीक के चौथे दिन यानी 10 फरवरी को टेडी डे मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने अजीज लोगों को टेडी बियर गिफ्ट करते हैं। कपल्स हो या पति-पत्नी या फिर पैरेंट्स हर कोई अपने-अपने जीवन में खास जगह रखने वाले को प्यार से यह उपहार देता है। यह कोई ट्रेंड नहीं बल्कि दिल से जुड़ा इमोशन है। इसमें रिश्ते को गहरा बनाने और सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए यह प्रयास किया जाता है।

यूं तो बच्चों को सबसे ज्यादा टेडी पसंद होते हैं। टेडी डे पर हर उम्र के लोगों को यह गिफ्ट किया जा सकता है। टेडी को प्रेम, लगाव, अपनापन के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। टेडी देने के साथ ही अपने पार्टनर, लवर, दोस्तों आदि को भी प्यार भरे संदेश भेजकर टेडी डे की बधाई दे सकते हैं। यहां हम आपके लिए कुछ ऐसे ही संदेश चुनकर लाए हैं जिन्हें आप टेडी देते समय बोल सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर सकते हैं।

मेरे टेडी तो तुम ही हो जो हर मुश्किल समय में रहता है मेरे साथ

मुझे खुश रखता है और मुझसे करता है बेइंतहा प्यार।

टेडी डे की ढेरों बधाई!

आज है टेडी डे का खास मौका

फिर क्यों खुद को रोका है तुमने

जाओ और दे आओ, अपने प्यार को टेडी

इस दिन का तो अंदाज ही अनोखा है।

Happy Teddy Day 2026

हैप्पी टेडी डे

तुम्हारी बाहों में वो सुकून है, जो किसी टेडी के गुदगुदे एहसास से भी बढ़कर है।

तुम हमेशा मेरे सबसे करीब रहो बस यही एक दुआ है…टेडी डे की शुभकामनाएं!

जिस तरह टेडी बियर गले लगाने पर सुकून देता है

उसी तरह तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी में खुशी भर देता है। Happy Teddy Day 2026 !