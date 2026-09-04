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Shikshak Diwas ki Hardik Shubhkamnaye: गुरु को ईश्वर के समान दर्जा दिया जाता है क्योंकि हमारे जीवन को माता-पिता के बाद शिक्षक ही ज्ञान, संस्कार और मार्गदर्शन देकर सही दिशा देने का काम करता है। वो शिक्षक ही होते हैं, जो बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ तौर पर हमें शिक्षा के साथ-साथ अच्छे और बुरे का फर्क समझाते हैं। किताबी ज्ञान देने के साथ-साथ शिक्षक समाज के निर्माता भी होते हैं। किसी भी क्षेत्र में शिक्षक हें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं।

हर साल भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के दूसरे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मिदिन के अवसर पर मनाया जाता है। वे महान दार्शनिक और प्रख्यात शिक्षाविद थे। यह दिन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने में शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे को खास बनाने के लिए आप अपने प्रिय शिक्षकों को संदेश भेज सकते हैं, जिन्होंने आपके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम आपके लिए कुछ खास संदेश लेकर आए हैं, जिन्हें आप उन्हें भेजकर बधाई दे सकते हैं।

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18:03 (IST) 4 Sep 2026

Teachers Day 2026 Quotes Hindi

गुरु का महत्व है सबसे महान, उनसे मिलता है हमें सच्चा सम्मान। Happy Teacher's Day 2026

18:03 (IST) 4 Sep 2026

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं: Happy Teachers Day 2026 Wishes in Hindi

गुरु ज्ञान का सागर है

जीवन की पहचान है

सफलता का प्रमाण है

गुरु का स्थान सदा रहेगा अनमोल।

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

18:03 (IST) 4 Sep 2026

शिक्षक दिवस पर भेजे यें संदेश

सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! आपके द्वारा दी गई सीख ने जीवन में बहुत कुछ सिखाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

18:02 (IST) 4 Sep 2026

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं: Happy Teachers Day 2026 Wishes

आपके ज्ञान और धैर्य से हमें प्रेरणा देने और सही राह दिखाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।

शिक्षक दिवस 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!