Shikshak Diwas ki Hardik Shubhkamnaye: गुरु को ईश्वर के समान दर्जा दिया जाता है क्योंकि हमारे जीवन को माता-पिता के बाद शिक्षक ही ज्ञान, संस्कार और मार्गदर्शन देकर सही दिशा देने का काम करता है। वो शिक्षक ही होते हैं, जो बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ तौर पर हमें शिक्षा के साथ-साथ अच्छे और बुरे का फर्क समझाते हैं। किताबी ज्ञान देने के साथ-साथ शिक्षक समाज के निर्माता भी होते हैं। किसी भी क्षेत्र में शिक्षक हें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं।

हर साल भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के दूसरे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मिदिन के अवसर पर मनाया जाता है। वे महान दार्शनिक और प्रख्यात शिक्षाविद थे। यह दिन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने में शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे को खास बनाने के लिए आप अपने प्रिय शिक्षकों को संदेश भेज सकते हैं, जिन्होंने आपके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम आपके लिए कुछ खास संदेश लेकर आए हैं, जिन्हें आप उन्हें भेजकर बधाई दे सकते हैं।

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