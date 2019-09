Happy Teacher’s Day 2019 Wishes Quotes, Images, Messages: भारत में, हम इस दिन को डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाते हैं। वह कई अच्छे गुणों वाले और पसंदीदा शिक्षक थे। छात्र उन्हें बेहद पसंद करते थे। यह उनका अनुरोध था कि उनके जन्मदिन को देश के सभी शिक्षकों के लिए एक सम्मानजनक दिन के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसलिए, संक्षेप में, हम शिक्षक दिवस मनाते हैं क्योंकि शिक्षक समाज के वास्तुकार रहे हैं और उनके बिना कोई भी समाज प्रगति की राह पर नहीं चल सकता है। टीचर्स डे के इस खास मौके पर आप अपने शिक्षकों को इमेजेज और स्टेटस के जरिए विश कर सकते हैं।

1. आप मेरे जीवन की प्रेरणा रहे हैं,

आपने हमेशा मुझे सत्य और अनुशासन का पाठ पढ़ाया है।

आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं

2. Technology is just a tool. In terms of getting the kids working together and motivating them, the teacher is the most important.

– Bill Gates

3. शांति का पढ़ाया पाठ,

अज्ञान का मिटाया अंधकार,

गुरू ने सिखाया हमें,

नफरत पर विजय है प्यार।।

शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं

4. अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योत जलाई है,

गुरूवर के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है,

गलत राह पर भटके जब हम तो गुरूवर ने राह दिखाई है।।

शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं

5. भगवान ने दी जिंदगी,

मां-बाप ने दिया प्यार,

पर सिखने और पढ़ाई के लिए ए गुरू हम है तेरे शुक्रगुजार।।

शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं

6. Teaching is a very noble profession that shapes the character, caliber, and future of an individual. If the people remember me as a good teacher, that will be the biggest honour for me.

– A. P. J. Abdul Kalam

7. जो बनाये हमें इंसान,

और दे सही गलत की पहचान,

देश के उन निर्माताओं को,

हम करते हैं शत-शत प्रणाम।।

शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं

8. बिना गुरू नहीं होता जीवन साकार,

सर पर होता जब गुरू का हाथ,

तभी बनता जीवन का सही आकार,

गुरू ही है सफल जीवन का आधार।।

शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं

