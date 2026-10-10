Shardiya Navratri 2026 ki Hardik Shubhkamnaye in Hindi: मातारानी के भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 10 अक्तूबर से होने जा रहा है। नौ दिन मां दुर्गा के मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री रूपों की पूजा की जाएगी। घर-घर में कलश स्थापित किए जाएंगे।

मंदिरों में मैया के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलेंगी। जगह-जगह माता की चौकी सजेंगी। कहीं जागरण होगा तो कहीं भजन-कीर्तन। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने का विधान है। इस खास अवसर पर आप मातारानी के भक्तों को संदेश भेजकर शुभकामनाएं देना न भूलें। यहां कुछ संदेश दिए गए हैं जिन्हें आप अपनों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं।

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