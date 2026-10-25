Sharad Purnima ki Hardik Shubhkamnaye: हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक है। आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व चांदनी रात, आस्था और सकारात्मकता से जुड़ा होता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इतना ही ये माना जाता है कि उस समय उसकी किरणों में अमृत के समान गुण होते हैं।

यही वजह है कि इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने, चांदनी रात में खीर रखने और भगवान का स्मरण करने की परंपरा है। कई जगहों पर इस अवसर पर माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना भी की जाती है। माना जाता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा-पाठ करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है।

शरद पूर्णिमा की रात का नजारा भी अपने आप में खास होता है। आसमान में चमकता पूरा चांद और चारों ओर बिखरी चांदनी इस त्योहार की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। इस दिन घरों में खीर बनाई जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उसे चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा निभाई जाती है।

इस साल शरद पूर्णिमा 26 अक्टूबर 2026 को मनाई जा रही है। इस अवसर पर आप भी WhatsApp, Facebook या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने करीबियों को चांदनी रात की खूबसूरती, सुख-शांति, प्रेम और समृद्धि से जुड़े संदेश भेज सकते हैं।

शरद पूर्णिमा 2026 के शुभकामना संदेश, कोट्स और शायरी

पूर्णिमा का चांद आपके जीवन में नई रोशनी लाए,

हर दिन खुशियों के नए रंग सजाए।

आपके घर में प्रेम और अपनापन बना रहे,

हर सपना पूरा हो, चेहरे पर मुस्कान सजी रहे।

चांदनी से रोशन हो आपका घर-आंगन,

खुशियों से महकता रहे जीवन का हर पल।

दुख और परेशानियां आपसे दूर रहें,

सुख-समृद्धि से भरे रहें आपके आने वाले कल।

शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं!

चांदनी रात का खूबसूरत पैगाम आया है,

अपने साथ खुशियों का अनमोल खजाना लाया है।

आपके जीवन में सुख-शांति का बसेरा हो,

हर आने वाला दिन खुशियों से सुनहरा हो।

शुभ शरद पूर्णिमा!

चांद की शीतल किरणें जीवन में उजाला भर दें,

आपकी हर अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर दें।

सुख, शांति और समृद्धि का बना रहे साथ,

खुशियों से रोशन रहे आपकी जिंदगी की हर रात।

शुभ शरद पूर्णिमा!

चंद्रमा की शीतलता मन को सुकून दे,

जीवन की हर राह को खुशियों से भर दे।

आपके घर में बरकत और रिश्तों में मिठास रहे,

हर पल अपनों का प्यार आपके आसपास रहे।

शरद पूर्णिमा की ढेरों बधाइयां!

चांदनी रात आपके जीवन में खुशियां लाए,

हर नई सुबह आपके लिए उम्मीदें सजाए।

घर में सुख-शांति और अपनों का प्यार रहे,

आपके जीवन में खुशियों की बहार रहे।

शरद पूर्णिमा की ढेरों बधाइयां!

चांद की चमक से रोशन हो आपकी तकदीर,

खुशियां बनकर आएं जीवन के हर पल करीब।

मन में उम्मीद और आंखों में सपने रहें,

आपके जीवन में खुशियों के मौसम सजे रहें।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं!

अमृत सी शीतल हो चांदनी की फुहार,

खुशियों से भरा रहे आपका संसार।

हर दिन नई उम्मीद, हर पल नया विश्वास मिले,

आपको अपनों का प्यार और खुशियों की सौगात मिले।

शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं!

चांदनी की नरम रोशनी संदेश प्यार का लाए,

आपके जीवन से हर उदासी दूर हो जाए।

घर में हंसी-खुशी और मन में संतोष रहे,

आप पर अपनों का स्नेह हमेशा बरसता रहे।

हैप्पी शरद पूर्णिमा!

चांद की रोशनी से चमक उठे आपका जहां,

खुशियों की बहार रहे, गम का नाम न हो वहां।

हर सपना पूरा हो, हर मंजिल करीब आए,

आपके जीवन में सुख-समृद्धि का चांद मुस्कुराए।

शुभ शरद पूर्णिमा!

शरद की रात में चांद का निखार बना रहे,

आपके जीवन में खुशियों का संसार बना रहे।

हर कोशिश को कामयाबी का मुकाम मिले,

आपको हर दिन जीने की नई वजह मिले।

शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई!

चांदनी रात में खुशियों का पैगाम आए,

आपके जीवन में सुख और शांति छा जाए।

हर मुश्किल आसान हो, हर सपना साकार हो,

आपके अपनों का साथ हर पल बरकरार हो।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं!

चांदनी के संग आपके घर खुशहाली आए,

हर नया दिन अपने साथ अच्छी खबर लाए।

दूर रहें मनमुटाव, रिश्तों में प्यार बढ़े,

आपकी जिंदगी में खुशियों के फूल खिलें।

शुभ शरद पूर्णिमा!

चंद्रमा की चमक आपके जीवन को रोशन करे,

हर दिन खुशियों से भरा और हर पल सुंदर करे।

मन में विश्वास और चेहरे पर मुस्कान रहे,

आपके घर में हमेशा सुख-समृद्धि का वास रहे।

शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई!

चंद्रमा की उजली किरणें उम्मीद जगाएं,

आपके मन के आंगन में खुशियां सजाएं।

मेहनत का फल मिले और सपनों को उड़ान,

आपके जीवन में बना रहे अपनों का सम्मान।

शरद पूर्णिमा की मंगलकामनाएं!

चांद की चांदनी से आंगन आपका खिल जाए,

जीवन का हर कोना खुशियों से भर जाए।

रिश्तों में मिठास और दिलों में प्यार रहे,

आपके परिवार पर खुशियों की बहार रहे।

शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं!

चांदनी रात में खुशियों का एहसास हो,

आपके हर दिन में अपनों का साथ हो।

जीवन की राह पर सफलता कदम चूमे,

आपके चेहरे की मुस्कान कभी कम न हो।

शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं!

शरद की रात और चांदनी का नूर,

आपके जीवन से हर परेशानी हो दूर।

सपनों को पंख मिलें, खुशियों का साथ रहे,

आपके सिर पर हमेशा अपनों का हाथ रहे।

शुभ शरद पूर्णिमा!

पूर्णिमा का चांद खुशियों की सौगात दे,

आपके जीवन को नई उम्मीदों की शुरुआत दे।

हर दिन प्रेम, शांति और आनंद से भर जाए,

आपका परिवार हमेशा हंसता-मुस्कुराता नजर आए।

आपको और आपके परिवार को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं!

चंद्रमा की शीतलता मन को सुकून दे,

आपकी जिंदगी को खुशियों का जुनून दे।

हर दिन मंगलमय हो, हर रात सुहानी हो,

आपके घर में सुख-समृद्धि की कहानी हो।

शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं!

चांद की किरणें खुशियों का संदेश लाएं,

आपके जीवन से सभी चिंताएं मिट जाएं।

हर रिश्ते में प्रेम और विश्वास बना रहे,

आपके घर में हमेशा खुशियों का वास बना रहे।

शरद पूर्णिमा की बधाई!

चांदनी में घुली मिठास आपके जीवन में आए,

हर दिन नई खुशियां और नई उमंग लाए।

आपकी मेहनत रंग लाए, हर सपना साकार हो,

जीवन का हर पल प्यार और खुशियों से सराबोर हो।

शरद पूर्णिमा की मंगलकामनाएं!

पूर्णिमा का चांद आपके जीवन में उजाला करे,

हर मुश्किल को आसान और हर पल निराला करे।

सुख-समृद्धि से भरा रहे आपका परिवार,

जीवन में बना रहे अपनों का अटूट प्यार।

शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं!

चांदनी रात में खुशियों की बरसात हो,

आपके जीवन में प्रेम और विश्वास की सौगात हो।

मन की हर इच्छा पूरी होने का अवसर मिले,

आपको हर कदम पर अपनों का साथ मिले।

हैप्पी शरद पूर्णिमा!

शरद पूर्णिमा का चांद खुशहाली लेकर आए,

आपके घर-आंगन में सुख-समृद्धि सजाए।

दूर रहें दुख और पास रहें अपने खास,

आपका जीवन महकता रहे हर पल, हर सांस।

शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई!

चंद्रमा की रोशनी से घर आपका जगमगाए,

हर सुबह नई उम्मीद और खुशियां लेकर आए।

मन में शांति हो और रिश्तों में मिठास,

आपके जीवन में बना रहे अपनों का विश्वास।

शुभ शरद पूर्णिमा!

चांदनी की तरह आपका जीवन चमकता रहे,

खुशियों का कारवां आपके साथ चलता रहे।

हर दिन मिले सफलता, हर पल मिले प्यार,

सुख-समृद्धि से भरा रहे आपका परिवार।

शरद पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं!

शरद पूर्णिमा की रात है बड़ी सुहानी,

चांदनी बिखेर रही है खुशियों की कहानी।

आपके जीवन में प्रेम और आनंद बना रहे,

हर दिन आपके लिए खुशियों का त्योहार बने।

शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं!

चांद की रोशनी से महके जीवन की राह,

हर मुश्किल में मिले अपनों का साथ।

खुशियों से भरा रहे आपका हर एक दिन,

सुख-शांति से रोशन हो जीवन का हर क्षण।

शुभ शरद पूर्णिमा!

चांद की चमक और तारों की बारात हो,

आपके जीवन में खुशियों की सौगात हो।

हर ख्वाब पूरा हो, हर अरमान सजे,

आपके घर में सुख-समृद्धि के दीप जलें।

शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं!