Shani Jayanti ki Hardik Shubhkamnaye: शनि जयंती 16 मई यानी शनिवार को है। मान्यता है कि, इस शुभ तिथि पर शनि महाराज की पूजा-अर्चना करने से प्रभु की विशेष कृपा बनी रहती है। शनि मंदिरों में इस दिन भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ अमावस्या के दिन हुआ था।

इसी कारण इस दिन को शनि जयंती के रूप में मनाते हैं। इस बार शनि जयंती शनिवार को पड़ रही है। इसलिए इसका महत्व काफी बढ़ गया है। शनि देव को न्याय का देवता और कर्मफलदाता कहा जाता है, जो मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इस खास दिन आप शुभकामना संदेश भेजकर शनिभक्तों को बधाई दे सकते हैं। यहां कुछ संदेशों का संग्रह दिया गया है।

शनिदेव की जयंती के लिए शुभकामना संदेश (Shani jayanti 2026 wishes in hindi)

शनि देव की कृपा आपके जीवन से हर बाधा दूर करे, सुख-समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद मिले। शनि जयंती की शुभकामनाएं।

जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी।

सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी॥

जय जय श्री शनि देव…

शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

कर्मों को सही राह देने वाले न्याय के देवता शनि महाराज आपके जीवन में शांति और स्थिरता बनाए रखें। शुभ शनि जयंती।

नम: कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च।

नम: कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नम: ।।

शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

शनिदेव की कृपा से आपके जीवन के दुख, कष्ट और परेशानियां दूर हों और घर में सुख-शांति बनी रहे। शनि जयंती मंगलमय हो।

हे श्यामवर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले,

कालाग्नि रूप वाले, हल्के शरीर वाले,

स्वीकारो नमन हमारे, शनिदेव हम हैं तुम्हारे,

सच्चे सुकर्म वाले हैं, बसते हो मन में तुम ही हमारे।

शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं !

जिस पर पड़ती है शनि देव की कृपा, उसके जीवन में मेहनत का फल जरूर मिलता है। आपको और आपके परिवार को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

शनि देव हमेशा आपको सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करें

और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करें।

शनि जयंती की शुभकामनाएं।

शनि देव आपके हर कठिन रास्ते को आसान बनाएं और जीवन में सकारात्मकता का प्रकाश भर दें। शुभ शनि जयंती।

शनिदेव का आशीर्वाद आपके परिवार को सुरक्षित रखे और हर दिन नई ऊर्जा व सफलता लेकर आए। शनि जयंती की शुभकामनाएं।

सच्चे कर्म और श्रद्धा के साथ जो शनिदेव को याद करता है, उसके जीवन में संतुलन और सुख बना रहता है। शुभ शनि जयंती।

शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में चल रही सभी बाधाएं दूर हों और हर कार्य में सफलता मिले। शनि जयंती की हार्दिक बधाई।

न्याय और कर्म के प्रतीक शनि महाराज आपके जीवन में धैर्य, शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। शुभ शनि जयंती।

शनिदेव आपके जीवन से नकारात्मकता दूर करें और हर दिन को खुशियों से भर दें। शनि जयंती की शुभकामनाएं।

शनि जयंती के पावन अवसर पर शनिदेव आपकी मेहनत को सफलता में बदलें और हर मनोकामना पूरी करें।

शनिदेव की कृपा दृष्टि हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे और जीवन में सुख, शांति और तरक्की आती रहे। शुभ शनि जयंती।