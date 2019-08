Happy Sawan somvar 2019 Wishes Images, Status, Quotes: श्रावण महीने के दौरान, कई भक्त भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं और दुनिया भर से विभिन्न मंदिरों में जाते हैं। सावन के पवित्र महीने के दौरान, लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करने के लिए पवित्र गंगा जल लेकर जाते हैं, जिसे कांवर यात्रा के रूप में जाना जाता है। सावन के सोमवार पर लोग व्रत रखते हैं ताकि भगवान शिव उनकी प्रार्थना सुने और उनकी मनोकामना पूरी करें। इस दिन लोग भगवान शिव से अपने दिल की बात कहते हैं। इस सावन के सोमवार के मौके पर अपने दोस्तों को शानदार मैसेज, कोट्स और स्टेटस भेजकर बहुत सारी शुभकामनाएं दें।

भक्ति में है शक्ति बंधू,

शक्ति में संसार है,

त्रिलोक में है जिसकी चर्चा

उन शिव जी का आज त्यौहार है।।

सावन के सोमवार की बधाई

मन छोड़ व्यर्थ की चिंता तू शिव का नाम लिये जा

शिव अपना काम करेंगे तू अपना काम किये जा

शिव शिव शिव ऊँ: नम: शिवाय।।

सावन के सोमवार की बधाई

ऊं नमः शिवाय

कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होय।

तीन लोक नौ खंड में,

महाकाल से बड़ा न कोय..

जय श्री महाकाल।।

सावन के सोमवार की बधाई

May Lord Shiva bless you and your family with all the happiness and health. May he protects us all from evil and give us strength to face the challenges of life

Happy Sawan Somvar 2019

न गिन के दिया, न तोल के दिया

मेरे भोलेनाथ ने जिसे भी दिया

दिल खोल कर दिया

जय भोलेनाथ।।

सावन के सोमवार की बधाई

शिव की शक्ति

भोले की भक्ति

खुशियों की बहार दे

महादेव की कृपा से आपको जिंदगी के हर कदम पर सफलता मिले

हैप्पी सावन सोमवार!

May Lord Shiva bless you with success, happiness, peace and prosperity this Sawan.

Happy Sawan Somvar 2019

करूं क्यों फ़िक्र की मौत के बाद जगह कहां मिलेगी!!

जहाँ होगी मेरे महादेव की महफिल मेरी रूह वहाँ मिलेगी।।



सावन के सोमवार की बधाई

May the almighty Lord Shiva bless you all good health.

Happy Sawan!

हैसियत मेरी छोटी है पर मन मेरा शिवाला है करम तो मैं करता जाऊंगा क्योंकि साथ मेरे डमरूवाला है।

ॐ नमः शिवाय।।

सावन के सोमवार की बधाई

