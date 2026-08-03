Sawan Ki Hardik Shubhkamnaye: भोलेनाथ के भक्तों को सावन के पावन माह का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस महीने व्रत-उपवास, जप-तप करके श्रद्धालु भक्ति में सराबोर नजर आते हैं। सावन के पहले सोमवार को बड़ी संख्या में लोग श्रद्धापूर्वक व्रत रखकर और विधि-विधान से शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। 2026 में सावन के महीने का पहला सोमवार 3 अगस्त को है। इस शुभ अवसर पर आप भी अपने दोस्तों, परिचितों और रिश्तेदारों को सावन सोमवार के शुभकामना संदेश भेज सकते हैं।

नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय

महेश्वरायनित्याय शुद्धाय दिगंबराय

तस्मे न काराय नम: शिवाय:॥

सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं!

भोलेनाथ की कृपा आपके हर सोमवार को सफलता और हर दिन को खुशियों से भर दे। सावन के पहले सोमवार की मंगलकामनाएं!

शिव की ज्योति से नूर मिलता है

सबके दिलो को सुरूर मिलता है

जो भी जाता है भोले के द्वार

सावन की शुभकामनाएं

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्,

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्.

सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं

सावन की पहली भक्ति, महादेव का पहला आशीर्वाद और आपके जीवन में खुशियों की नई शुरुआत हो। हर-हर महादेव!

भोले बाबा का आशीर्वाद आपको मिले

उनकी दुआ का प्रसाद आपको मिले

आप करें जिंदगी में इतनी तरक्की

हर किसी का प्यार आपको मिले।

सावन की हार्दिक शुभकामनाएं

जिस घर में ‘ॐ नमः शिवाय’ की गूंज हो, वहां सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। पहले सावन सोमवार की शुभकामनाएं।

शिव की ज्योति से नूर मिलता है,

सबके दिलों को सुरूर मिलता है।

जो भी जाता है भोले के द्वार,

कुछ न कुछ जरूर मिलता है।

सावन सोमवार की शुभकामनाएं!

महादेव आपकी हर अधूरी इच्छा को नई उम्मीद दें और हर कठिन राह को आसान बना दें। शुभ सावन सोमवार!

ना चाहत है सोने की,

ना मांगू चांदी का हार,

भोले बस इतना वरदान दे,

तेरे नाम से रोशन हो मेरा संसार।

बेलपत्र की हर पत्ती के साथ आपकी खुशियां बढ़ें और भोलेनाथ की कृपा हर पल आपके साथ रहे।

ॐ नम: शिवाय कालं महाकाल कालं कृपालं ॐ नम:,

सावन का सोमवार आपके जीवन में खुशहाली लाए

हैसियत मेरी छोटी है

लेकिन मन मेरा शिवालय है

कर्म तो मैं करता हूं पर

सर पर मेरे हाथ डमरूवाला का है

ॐ नमः शिवाय

शिव की भक्ति आपके मन को सुकून, कर्म को शक्ति और जीवन को नई दिशा दे। पहले सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं।

काल का भी उस पर क्या आघात हो ….

जिस बंदे पर महाकाल का हाथ हो..!!

जय महाकाल

सावन 2026 की शुभकामनाएं

सावन का पहला सोमवार आपके जीवन में विश्वास, सकारात्मकता और नई ऊर्जा लेकर आए। जय भोलेनाथ!

शिव शंकर की भक्ति से मिले जीवन में सुख,

सावन सोमवार के दिन हो खुशियों का दुपट्टा लपेटा,

आपके जीवन में हो हर दिन सावन जैसा हरा-भरा,

भोलेनाथ का आशीर्वाद हो आपके साथ सदा।

सावन की शुभकामनाएं!

सावन की पावन बेला में शिव कृपा का ऐसा वर्षा हो कि जीवन का हर पल मंगलमय बन जाए। हर-हर महादेव!

एक पुष्प,

एक बेलपत्र,

एक लोटा जल की धार करदे सबका उद्धार।

सावन की आपको शुभकामनाएं

सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं

ॐ नमः शिवाय

कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होय

तीन लोक नौ खंड में

महाकाल से बड़ा न कोय

Happy Sawan 2026

भोले बाबा की कृपा से आपके घर में सुख का दीप जले और हर मनोकामना पूरी हो। शुभ सावन सोमवार।

भोलेनाथ की बनी रहे आप पर कृपा

पलट दें जो आपकी भाग्य

आपकी जिंदगी हो खुशहाल

सावन की हार्दिक शुभकामनाएं

महादेव का आशीर्वाद ऐसा मिले कि हर चुनौती अवसर बन जाए और हर सपना साकार हो जाए।

शिव भक्त है तो व्यर्थ की चिंता मत कर तू

नाम लिए जा बम बम भोले की

बस करता था अपना कर्म तू

शिव शिव ऊँ: नम: शिवाय

महादेव की भक्ति से मन शांत रहे, विचार पवित्र रहें और हर कदम सफलता की ओर बढ़े।

सावन का पहला सोमवार केवल एक पर्व नहीं, बल्कि विश्वास और नई शुरुआत का संदेश है। भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे।

न जानामि योगं जपं नैव पूजा,

न तोऽहम् सदा सर्वदा शम्भू तुभ्यम्,

जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं,

प्रभोपाहि आपन्नामामीश शम्भो.

सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं

शिव का नाम हो होंठों पर, विश्वास हो दिल में और खुशियां हों जीवन भर। शुभ सावन सोमवार!

भोलेनाथ आपकी हर प्रार्थना सुनें, हर चिंता दूर करें और जीवन में खुशियों का नया अध्याय जोड़ दें।

ॐ नमः शिवाय

सावन के सोमवार की शुभकामनाएं

सावन की पहली सुबह आपके जीवन में शिव कृपा की ऐसी रोशनी लाए जो कभी कम न हो। शुभकामनाएं!

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