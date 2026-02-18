Go to Live Updates

Ramadan Mubarak Wishes 2026 LIVE: इस्लामिक कैलेंडर का नवां महीना बेहद खास होता है। इसे रमजान या रमदान (Ramadan or Ramadan) कहते हैं। इस पूरे महीने मुसलमान रोजा रखते हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा समय अल्लाह की इबादत में बिताते हैं। रोजेदारों के लिए यह इंसानियत, शुद्धि, सब्र और इबादत के लिए खास अहमियत रखता है। भारत में रमजान का चांद आज यानी 18 फरवरी 2026 को देखा जाएगा। ऐसे में यहां 19 फरवरी से रमजान शुरू होने की पूरी उम्मीद है।

रमजान के महीने में रोजेदार पांच वक्त की नमाज के साथ ही तरावीह की नमाज भी अदा करते हैं। रमजान के इस पाक महीने में रोजेदार शहरी औऱ इफ्तारी अपने परिवार और साथ के लोगों के साथ करते हैं। 30 दिनों के रोज़ों के बाद शव्वाल की पहली तारीख को ईद-उल-फितर (Eid al-Fitr) का त्योहार मनाया जाएगा। पूरे महीने रोज़े के बाद जो ईद होती है जिसे ईद-उल-फितर कहते हैं। इसे मीठी ईद (Mithi Eid) के नाम से भी जाना जाता है। रमजान की तैयारियां और मुबारक संदेश भेजने का क्रम शुरू हो गया है। इस पाक महीने की शुरुआत पर लोग एक दूसरे को रमजान मुबारक कहते हुए बधाई संदेश भेजते हैं। यहां हम आपको लिए कुछ खास संदेश, फोटो और शायरियां लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं।

17:25 (IST) 18 Feb 2026

रमजान मुबारक स्टेटस (Ramadan Mubarak Status)

तेरा घर ही मक्का-मदीना बन जाएगा

तू खुदा का सबसे पाक इंसान कहलाएगा

कुछ इस तरह का चमत्कार इस साल रमजान दिखाएगा।

17:02 (IST) 18 Feb 2026

इस तरह से दें रमजान की मुबारकबाद

16:44 (IST) 18 Feb 2026

इन स्टेटस से करें रमजान के पाक महीने की शुरुआत

चांद से रोशन हो रमजान तुम्हाराइबादत से भरा हो रोज़ा तुम्हाराहर रोज़ा और नमाज़ कबूल हो तुम्हारीयही अल्लाह से है दुआ हमारी

16:02 (IST) 18 Feb 2026

रमजान पर अपनों संग शेयर करें खास मुबारकबाद संदेश

आज के दिन क्या घटा छाई हैचारों ओर खुशियों की फिज़ा छाई हैहर कोई कर रहा है सजदा खुदा कोतुम भी कर लो रमजान का महीना हैHappy Ramadan 2026

15:32 (IST) 18 Feb 2026

रमजान मुबारक को कहने के लिए प्यारी लाइनें

सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूलदुनिया के सारे गम तुम जाओ भूलचारों तरफ फैलाओ खुशियों के गीतइसी उम्मीद के साथ आपको मुबारक हो रमजान

14:53 (IST) 18 Feb 2026

रमजान चांद मुबारक विशेज Ramadan Chand Mubarak Wishes

चांद, तू उनको मेरा पैगाम कह देनाखुशी का दिन और हंसी की शाम देनाजब वो देखे तुझे बाहर आकरउनको मेरी तरफ से रमजान मुबारक कह देना

14:44 (IST) 18 Feb 2026

रमजान के मुबारक संदेश Ramadan 2026

फूलों को बहार मुबारक,

किसानों को खलिहान मुबारक,

परिंदों को उड़ान मुबारक,

चांद को सितारे मुबारक

14:18 (IST) 18 Feb 2026

रमजान पर अपनों संग शेयर करें खास मुबारकबाद संदेश

खुशियों से भरी रहे आपकी यह जिंदगी

गम का साया कभी आप पर ना आए

दुआ है यह हमारी आप सदा यूं ही मुस्कुराएं!

13:22 (IST) 18 Feb 2026

रमजान मुबारक विशेज (Ramadan Mubarak Wishes in Hindi)

12:49 (IST) 18 Feb 2026

Ramadan Mubarak 2026 Shayari: रमजान मुबारक की शायरी

जिक्र से दिल को आबाद करना,

गुनाहों से खुद को पाक रखना,

बस इतनी सी गुजारिश है हमारी

रमजान के महीने में हमें भी

अपनी दुआओं में याद रखना

12:27 (IST) 18 Feb 2026

रमजान पर अपनों संग शेयर करें खास मुबारकबाद संदेश

चांद की रोशनी चुपके से छू जाए आपको

धीरे से ये हवा कुछ कह जाए आपको

दिल से जो चाहते हो मांग लो खुदा से

हमारी दुआ है रमजान में वो पूरी हो जाए।

12:16 (IST) 18 Feb 2026

रमजान के मुबारक संदेश

किसी का ईमान कभी रोशन ना होताआगोश में मुसलमान के अगर कुरान न होतादुनिया ना समझ पाती कभी भूख और प्यास की कीमतअगर 12 महीनों मे 1 रमजान ना होतारमजान मुबारक

11:52 (IST) 18 Feb 2026

रमजान चांद मुबारक विशेज Ramadan Chand Mubarak Wishes

11:39 (IST) 18 Feb 2026

Wishes Ramadan Mubarak 2026 रमजान के लिए संदेश की फोटो

11:38 (IST) 18 Feb 2026

रमजान मुबारक स्टेटस (Ramadan Mubarak Status)

