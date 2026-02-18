Ramadan Mubarak Wishes 2026 LIVE: इस्लामिक कैलेंडर का नवां महीना बेहद खास होता है। इसे रमजान या रमदान (Ramadan or Ramadan) कहते हैं। इस पूरे महीने मुसलमान रोजा रखते हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा समय अल्लाह की इबादत में बिताते हैं। रोजेदारों के लिए यह इंसानियत, शुद्धि, सब्र और इबादत के लिए खास अहमियत रखता है। भारत में रमजान का चांद आज यानी 18 फरवरी 2026 को देखा जाएगा। ऐसे में यहां 19 फरवरी से रमजान शुरू होने की पूरी उम्मीद है।
रमजान के महीने में रोजेदार पांच वक्त की नमाज के साथ ही तरावीह की नमाज भी अदा करते हैं। रमजान के इस पाक महीने में रोजेदार शहरी औऱ इफ्तारी अपने परिवार और साथ के लोगों के साथ करते हैं। 30 दिनों के रोज़ों के बाद शव्वाल की पहली तारीख को ईद-उल-फितर (Eid al-Fitr) का त्योहार मनाया जाएगा। पूरे महीने रोज़े के बाद जो ईद होती है जिसे ईद-उल-फितर कहते हैं। इसे मीठी ईद (Mithi Eid) के नाम से भी जाना जाता है। रमजान की तैयारियां और मुबारक संदेश भेजने का क्रम शुरू हो गया है। इस पाक महीने की शुरुआत पर लोग एक दूसरे को रमजान मुबारक कहते हुए बधाई संदेश भेजते हैं। यहां हम आपको लिए कुछ खास संदेश, फोटो और शायरियां लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं।
रमजान मुबारक स्टेटस (Ramadan Mubarak Status)
तेरा घर ही मक्का-मदीना बन जाएगा
तू खुदा का सबसे पाक इंसान कहलाएगा
कुछ इस तरह का चमत्कार इस साल रमजान दिखाएगा।
इस तरह से दें रमजान की मुबारकबाद
रमजान में तमन्नाएं आपकी सब पूरी हो जाएं,आपका मुकद्दर हो इतना रौशन किआमीन कहने से सारी दुआएं कबूल हो जाएं।आपको और आपके परिवार को रमजान मुबारक!Ramadan Mubarak 2026
इन स्टेटस से करें रमजान के पाक महीने की शुरुआत
चांद से रोशन हो रमजान तुम्हाराइबादत से भरा हो रोज़ा तुम्हाराहर रोज़ा और नमाज़ कबूल हो तुम्हारीयही अल्लाह से है दुआ हमारी
रमजान पर अपनों संग शेयर करें खास मुबारकबाद संदेश
आज के दिन क्या घटा छाई हैचारों ओर खुशियों की फिज़ा छाई हैहर कोई कर रहा है सजदा खुदा कोतुम भी कर लो रमजान का महीना हैHappy Ramadan 2026
रमजान मुबारक को कहने के लिए प्यारी लाइनें
सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूलदुनिया के सारे गम तुम जाओ भूलचारों तरफ फैलाओ खुशियों के गीतइसी उम्मीद के साथ आपको मुबारक हो रमजान
रमजान चांद मुबारक विशेज Ramadan Chand Mubarak Wishes
चांद, तू उनको मेरा पैगाम कह देनाखुशी का दिन और हंसी की शाम देनाजब वो देखे तुझे बाहर आकरउनको मेरी तरफ से रमजान मुबारक कह देना
रमजान के मुबारक संदेश Ramadan 2026
फूलों को बहार मुबारक,
किसानों को खलिहान मुबारक,
परिंदों को उड़ान मुबारक,
चांद को सितारे मुबारक
रमजान पर अपनों संग शेयर करें खास मुबारकबाद संदेश
खुशियों से भरी रहे आपकी यह जिंदगी
गम का साया कभी आप पर ना आए
दुआ है यह हमारी आप सदा यूं ही मुस्कुराएं!
रमजान मुबारक विशेज (Ramadan Mubarak Wishes in Hindi)
Ramadan Mubarak 2026 Shayari: रमजान मुबारक की शायरी
जिक्र से दिल को आबाद करना,
गुनाहों से खुद को पाक रखना,
बस इतनी सी गुजारिश है हमारी
रमजान के महीने में हमें भी
अपनी दुआओं में याद रखना
रमजान पर अपनों संग शेयर करें खास मुबारकबाद संदेश
चांद की रोशनी चुपके से छू जाए आपको
धीरे से ये हवा कुछ कह जाए आपको
दिल से जो चाहते हो मांग लो खुदा से
हमारी दुआ है रमजान में वो पूरी हो जाए।
रमजान के मुबारक संदेश
किसी का ईमान कभी रोशन ना होताआगोश में मुसलमान के अगर कुरान न होतादुनिया ना समझ पाती कभी भूख और प्यास की कीमतअगर 12 महीनों मे 1 रमजान ना होतारमजान मुबारक
रमजान चांद मुबारक विशेज Ramadan Chand Mubarak Wishes
Wishes Ramadan Mubarak 2026 रमजान के लिए संदेश की फोटो
रमजान मुबारक स्टेटस (Ramadan Mubarak Status)
