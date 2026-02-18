Ramadan Mubarak Wishes 2026 LIVE: इस्लामिक कैलेंडर का नवां महीना बेहद खास होता है। इसे रमजान या रमदान (Ramadan or Ramadan) कहते हैं। इस पूरे महीने मुसलमान रोजा रखते हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा समय अल्लाह की इबादत में बिताते हैं। रोजेदारों के लिए यह इंसानियत, शुद्धि, सब्र और इबादत के लिए खास अहमियत रखता है। भारत में रमजान का चांद आज यानी 18 फरवरी 2026 को देखा जाएगा। ऐसे में यहां 19 फरवरी से रमजान शुरू होने की पूरी उम्मीद है।

रमजान के महीने में रोजेदार पांच वक्त की नमाज के साथ ही तरावीह की नमाज भी अदा करते हैं। रमजान के इस पाक महीने में रोजेदार शहरी औऱ इफ्तारी अपने परिवार और साथ के लोगों के साथ करते हैं। 30 दिनों के रोज़ों के बाद शव्वाल की पहली तारीख को ईद-उल-फितर (Eid al-Fitr) का त्योहार मनाया जाएगा। पूरे महीने रोज़े के बाद जो ईद होती है जिसे ईद-उल-फितर कहते हैं। इसे मीठी ईद (Mithi Eid) के नाम से भी जाना जाता है। रमजान की तैयारियां और मुबारक संदेश भेजने का क्रम शुरू हो गया है। इस पाक महीने की शुरुआत पर लोग एक दूसरे को रमजान मुबारक कहते हुए बधाई संदेश भेजते हैं। यहां हम आपको लिए कुछ खास संदेश, फोटो और शायरियां लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं।

