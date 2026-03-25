Ram Janmotsav Ki Hardik Shubhkamnaye: प्रतिवर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम नवमी का पर्व मनाया जाता है। राम नवमी का पावन पर्व आस्था, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। भगवान राम के आशीर्वाद के लिए इस दिन भक्त सच्चे मन से उपवास, भजन-कीर्तन व पूजा-अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन श्री राम का जन्म हुआ था। इसी के कारण इस दिन दिन राम लला का जन्मोत्सव धूमधामन से मनाया जाता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11 बजकर 46 मिनट पर आरंभ हो रही है, जो 27 मार्च 2026 को सुबह 10 बजकर 7 मिनट पर समाप्त होगा।
राम नवमी के दिन की शुरुआत लोग अपने परिवारजनों, रिश्तेदारों, और दस्तों को शुभकामनाएं भेजने से करते हैं। अगर आप भी अपने परिवार, दोस्तों या करीबियों को कुछ अलग और दिल से जुड़ी राम नवमी की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए लेटेस्ट, यूनिक और शानदार राम नवमी 2026 (Happy Ram Navami 2026) विशेज, शायरी, मैसेज, कोट्स भेज सकते हैं।
Ram Navami Quotes
मन में राम, तन में राम,रोम-रोम में राम हैं। राम नवमी के पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार को बहुत-बहुत बधाई!
राम नवमी पर भेजें संस्कृत के खूबसूरत श्लोक
मोह सकल ब्याधिन्ह कर मूला। तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूला॥
काम बात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा॥
आपके पूरे परिवार हृदय से राम नवमी की शुभकामनाएं
काम, क्रोध, मद, लोभ, सब, नाथ नरक के पंथ।
सब परिहरि रघुबीरहि, भजहुंभजहिं जेहि संत।
आपको और आपके पूरे परिवार को शुभ राम नवमी
Happy Ram Navami 2026 Wishes in Hindi
राम नाम की ज्योति से जीवन रोशन हो जाए,
हर दुख दूर होकर सुख का आगमन हो जाए।
सभी को राम नवमी की शुभकामनाएं
Happy Ram Navami 2026 Wishes: राम नवमी पर शुभकामनाएं
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी
राम नवमी की शुभकामनाएं